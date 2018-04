Kjærlighet ved andre blikk? Dette bør du tenke på hvis du skal bli sammen med eksen igjen

– Når det blir slutt, er du lettet over å bli kvitt det dårlige, samtidig som du føler en enorm sorg over det som var bra. Mange blir litt melankolske, og tenker bare på alt det gode. Men å starte på nytt med fokus bare på det gode går sjeldent bra, sier gestalt- og parterapeut Bianca Schmidt.

Hun påpeker at alle forhold har både positive og negative sider, og tror mange lar seg styre av melankoli. Jo raskere dere blir sammen igjen etter bruddet, jo mer sannsynlig er det at melankolien driver dere, ifølge Schmidt. Par som derimot har vært fra hverandre en stund, har et bedre utgangspunkt for å starte på nytt.

– Da har begge fått mer livserfaring, og kanskje brent seg i noen andre forhold. Det er lettere å se sine egne mønstre, og for ikke å havne i samme spor må man se på og ta tak i det som ikke fungerte, sier hun.

Tilbake til start

Det kan være fornuftig å tenke gjennom hvorfor det gikk galt sist, men graver dere altfor mye i fortiden kan det virke mot sin hensikt.

– Bevissthet om hva du gjorde, eller negative samspillsmønstre dere utviklet, kan hjelpe dere å ikke gå i den samme fella om igjen. Men når dere har kartlagt og klargjort er det lurt å gå inn i forholdet med blanke ark, og ikke holde gamle synder mot hverandre. Begge bør få lov til å vurderes ut fra hva man gjør og hvordan man er, ikke hva man har vært eller gjort, sier psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen.

Hun foreslår å reflektere både over hvorfor det gikk galt, og hvordan dere kan forhindre at de samme årsakene skaper et nytt brudd.

– Hvordan kan du være mot partneren din som hindrer dere å gå i de samme fellene, hvis samspillet var destruktivt sist? Hvilke varsellamper bør dere være oppmerksomme på, og hva gjør dere hvis de begynner å blinke?

Reflekter over hvorfor det gikk galt sist, råder psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen.

Tillit tar tid

Hvis forholdet endte i tårer og raseri, kan det være spesielt utfordrende å legge fortiden bak seg. For tenk om han sårer deg på samme måte, og har han egentlig fortjent å få deg tilbake?

– Svik og grove tillitsbrudd gjør forferdelig vondt, enten det gjelder fysisk utroskap, økonomisk utroskap eller andre former for svik. Da må tilliten bygges opp igjen, og det gjøres med erfaring over tid. Den som har sveket må vise, over lengre tid, at «jeg står her, jeg er her for deg, og du kan stole på meg», sier Schmidt.

Hun forteller at mange forhold blir sterkere etter et tillitsbrudd, fordi det tvinger begge partene til å kommunisere på en annen måte. Men det krever at begge jobber mye med seg selv og forholdet.

– Husk at du får hele pakka, med kranglingen, den dårlige sexen og alt som ikke fungerte sist, påpeker gestalt- og parterapeut Bianca Schmidt.

– Den svekede har også et ansvar, det handler om å gi slipp og tilgi. Du kan være offer en stund, men på et eller annet tidspunkt må du våge å stole på den andre. Det er en emosjonell prosess som tar tid, for hver gang de vonde følelsene av sorg og sinne kommer opp må man velge å akseptere det som skjedde og gi slipp på det, sier hun.

Slik holder dere sammen denne gangen 1. Ikke bruk fortiden mot hverandre. 2. Hver rause og tolk partneren i beste mening. Forsøk å ikke skape konflikter over kommentarer som var nøytrale, eller til og med hyggelig ment, men som kunne tolkes som kritikk eller hint om gamle hendelser. 3. Man husker én negativ kommentar bedre enn fem positive, så tren på å si flere hyggelige ting til hverandre. 4. Tenk på hvordan du selv kan hindre at dere går i samme fellen som sist. 5. Vis takknemlighet, vær oppmerksom, snakk sammen - husk at small talk er lim i forholdet. 6. Vær en aktiv lytter og prøv å ikke bare finne ut hva partneren føler, men også hvorfor. 7. Pass på å ikke utvikle tabutemaer. Er det mange ting man ikke kan snakke om, blir det som et minefelt. Prøv heller å snakke respektfullt og varmt til hverandre, også når temaene er vanskelige. Prøv å holde deg saklig, vennlig og rolig. 8. Mange trenger hjelp for å tilgi, starte på nytt, reparere og finne de underliggende mønstrene som skaper utfordringene. Søk hjelp hvis alarmklokkene begynner å ringe og dere beveger dere i samme mønstre som sist. Kilde: Psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen

Hva har endret seg?

Før du går tilbake til eksen anbefaler Schmidt å tenke nøye gjennom hvordan dere skal forandre det som gikk galt sist.

– Tror du virkelig på dette forholdet? Husk at du får hele pakka, med kranglingen, den dårlige sexen og alt som ikke fungerte sist. Én ting er å forstå at man ikke ga den andre nok oppmerksomhet, eller at du blir så rasende når dere krangler at det kan være skremmende for den andre. Så lover du å ikke gjøre det igjen. Men hva slags redskap har du fått for å endre dette?

Lilledalen påpeker at folk som regel ikke endrer seg så mye og anbefaler å tenke seg nøye om hvis det var en mismatch i personlighetene som skapte bruddet.

– Har noe virkelig endret seg? Enten at man har modnet, forandret seg, eller at det som gjorde at det ikke gikk sist ikke føles viktig lenger. Det er grenser for hvor mye noen kan forandre seg, så det er viktig å tenke at du velger partneren din igjen for den vedkommende er nå, ikke for den man håper at vedkommende skal utvikle seg til å bli, sier hun.

