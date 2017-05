«Kan jeg bli gravid hvis jeg har sex når jeg har mensen?»

Side2 har samlet noen spørsmål om menstruasjon som unge lurer på, og spurt lege Trine Aarvold i Sex og samfunn om hjelp til svar.



Følg med på Side2 framover, og bli litt klokere på ting du kanskje ikke visste om mensen - men som du desperat vil finne ut av.

Nå fortsetter vi med spørsmålet: «Er det greit å ha sex når man har mensen? Kan jeg blir gravid da?»

- Det er ikke farlig å ha sex når du har mensen, men det er viktig å huske på at du likevel kan bli gravid, sier Trine og fortsetter:

- Vi kan vite når siste eggløsning var, da mensen kommer 14 dager etter eggløsning. Problemet er at vi aldri kan være helt sikre på når neste eggløsning kommer. For de med stabil mens som kommer hver 28. dag, vil neste eggløsning stort sett være 14 dager fra første dag av siste mensen. Men den kan komme før. Sædcellene kan i tillegg leve i 7 dager etter at du hadde sex, og det er derfor mulig at du kan bli gravid under menstruasjonen.

- Dersom du har helt regelmessig menstruasjon er det lite sannsynlighet for en befruktning de første 5 dagene i mensen. Likevel: Siden man aldri kan være sikker på når neste eggløsning er, anbefaler vi ikke å ha sex uten prevensjon. Det er mange som kommer til Sex og samfunn og ikke forstår hvordan de kan ha blitt gravide da de bare har hatt ubeskyttet sex ved menstruasjon.

- Bruker du hormonell prevensjon er du sikker mot graviditet hele tiden, selv om man har blødninger, og selv i den hormonfrie uken dersom du bruker for eksempel p-piller, p-ring og p-plaster.

