Bloggeren Julia Friberg, best kjent som «Juliafrika», har lansert Instagram-kontoen «julias_chins». Her skal hun poste et bilde av seg selv hver dag, med dobbelthake, samtidig som hun endrer livsstil. Målet er å gå ned i vekt, og at haken skal bli mindre, forklarer hun selv.

Bakgrunn: Den forbanna dobbelthaka mi

- Julias_chins er kort fortalt mitt eget lille dobbelthakenirvana! Jeg har laget denne instagrammen for å kunne legge ut et bilde av dobbelthaka hver dag, i håp om å sakte, men sikkert, kunne se at den skifter form, blir litt mindre og avslører om det for eksempel faktisk finnes kinnbein under der et sted.

Hvorfor ønsker du å gå å gjøre en livsstilsendring?

- Etter at søsteren min døde av kreft for litt over fire måneder siden, har det blitt viktigere for meg enn noen gang å ta så godt vare på helsa mi som jeg kan, for min egen del og for familien min. Jeg har også lyst til og behov for å sette meg mange nye mål for framtida, og jeg tror at å legge om livsstilen til en litt mer aktiv og sunn hverdag er en fordel for meg.

Hvorfor bruker du humor når du skal ned i vekt?

- Jeg har lyst til å vise at man kan være komfortabel i sitt eget skinn selv om man ønsker å komme i bedre form, og jeg vil bidra til å gjøre vektnedgang og livsstilsendringer til noe mindre «skremmende», i mangel på et bedre ord. Det er mer enn nok negativitet i verden, og det beste jeg kan oppnå med det er egentlig å få folk til å smile litt, i aller beste fall kanskje til og med inspirere litt.

Les også: 18 spørsmål Julia Friberg aka Juliafrika ikke har fått før

Bloggere er forbilder for mange – hva er forskjellen på å være et sunt og usunt forbilde?

- Jeg tror ikke at jeg er den rette personen til å avgjøre hva som er et godt forbilde og ikke, men jeg tror at noe av det viktigste er å vise forståelse for at alle kjemper sin egen kamp. Om det så gjelder kropp, vanskelige situasjoner i livet, eller hva som helst annet. Hvis alle hadde vist litt mer forståelse og ikke vært så kjappe på å dømme og kritisere, så tror jeg at vi hadde kommet veldig langt, sier hun og legger til:

- Når det gjelder kropp, så tror jeg at det viktigste er å få frem at alle er forskjellige og at det er en bra ting, og at det som funker for noen funker nødvendigvis ikke for noen andre. Så lenge man har det bra i kroppen sin selv, så er det det som er viktig.

Hva tenker du om fokuset på kropp i media og bloggverdenen?

- Det er ekstremt mye kroppsfokus i media, og det er mange ganger vanskelig å forholde seg til. Jeg føler i hvert fall at jeg går meg helt bort i det noen ganger, blir forvirret og deppa. Det er fordi «idealene» mange ganger er fullstendig urealistiske, men for det andre også fordi alt blir liksom galt uansett hva du gjør. Jeg tror at nøkkelordet her er framsnakk. Støtte hverandre, inspirere og motivere, fremfor å konstant dra hverandre ned. For en ting er sikkert, og det er at uansett hvordan du ser ut så får du ikke blidgjort alle. Det er ikke lett å være eier av en kropp i 2017.

Del denne artikkelen