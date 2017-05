Instagram kan gjøre deg til en sunnere person

Ofte handler mobil-og sosiale medier-saker om at vi bruker altfor mye tid foran skjermen, som at mobil og iPad ødelegger nattesøvnen, eller at sosiale medier kan ha dårlig innflytelse på de unge.

Men denne gangen handler det om at Instagram, og postene der, kan ha en god innflytelse på livsstilen vår. Å oppdatere med freshe matbilder kan faktisk gjøre oss til å ta sunnere valg, hevder New York Post.

Det kan gjøre at man blir mer motivert til å opprettholde og ha en sunnere livsstil når det gjelder trening og kosthold. Det kommer fram i en studie fra University of Washington.

Yes, please😍😍😍 Regram @malindalen90 Et innlegg delt av Side2 (@side2no) torsdag 27. April. 2017 PDT

Hjelper ved å knipse sunnere mat



I studien har de latt 16 personer dele hva de spiser på Instagram og Snapchat, og deretter blitt intervjuet. I studien ønsket de å se fordeler og ulemper ved å bruke Instagram som en plattform for å nå sine mat-og treningsmål. Istedenfor å bruke tradisjonell registrering av kostholdet, hvor man gjerne skriver ting ned, skulle deltakerne ta bilder av hva de spiste, og dele dette i sosiale medier under hashtag #fooddiary eller #foodjournal.

Forskningslederens tanke er at det kan være enklere å ta sunnere valg, når man ser maten sin visuelt.

- Når du bare har en skriftlig dato på når du spiste pizza eller en kake, er det lettere å skylde på at det var en spesiell anledning. Men når du ser et helt rutenett av denne type mat, så må du tenke deg om, mener blant andre assisterende professor og forfatter av studien, Sean Munson.

Personene i studien svarte også at tilbakemeldinger og støtte fra andre Instagram-brukere, hjalp dem med å holde seg til sine sunne kostholdsmål.

- Instagram hjalp meg fordi når jeg måtte ta bilde av det jeg spiser, og også se på det i ettertid, gjorde det at jeg ble mer ærlig rundt kostholdet mitt, sier en av testpersonene.

Mmmm fredag💕 Regram @nnennaechem Et innlegg delt av Side2 (@side2no) fredag 31. Mars. 2017 PDT

