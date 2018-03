Hvorfor er vi så opptatt av utseendet vårt?

Er hun vakker? undres du. Ja, for alle gjør det. Til og med barn. I løpet av få sekunder har du vurdert om kvinnen foran deg tilhører kategorien pen eller ikke pen.

– Når vi først møter en kvinne, kategoriserer vi henne umiddelbart etter utseendet. Vi gjør ikke det samme med menn, og derfor kan det tenkes at utseendet er spesielt viktig for kvinner, forklarer psykologspesialist Emma Johannessen.

Det er imidlertid mer usikkert hva vi bruker denne informasjonen til, og hvis man blir vurdert som «ikke pen», er det ikke sikkert det har så store konsekvenser. Et godt møte mellom mennesker er fortsatt viktigere enn utseendet.

– Vi påvirkes helt klart av andre faktorer ved en person enn utseendet. Hvis vi oppnår god kontakt med et annet menneske og personen har et sjarmerende vesen, vil vi vurdere personen som vakrere. Selv plastiske kirurger, som er spesialister på å vurdere ansikt og kropp objektivt, blir forvirret av sosial kontakt, sier Johannessen.

Ingrid Holsen, førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Universitet i Bergen, er enig. Likevel påpeker hun at det gir visse fordeler å være pen.

– Studier viser at pene mennesker får mer positiv oppmerksomhet, og oppleves som mer attraktive både på datingmarkedet og i jobbsammenheng. Men om man får det bedre som person, er noe helt annet, sier hun.

Skylde på media

Fordi det ligger i menneskets natur å sammenligne seg med andre, måler vi oss selv raskt opp mot bildene av idealkroppene i media.

– Ja, vi kan helt klart skylde på media. I kulturer hvor kvinner ikke blir eksponert for tynne idealkropper, har de også et bedre selvbilde, sier Emma Johannessen.

Selv om media ofte framstilles som den store stygge ulven, er det viktig å huske på at vi også selv har et ansvar for hvordan vi snakker om kropp og utseende.

Fordi media ofte viser bilder av syltynne idealer, skulle man tro at det er ønskelig med en mer variert framstilling av kvinnekroppen. Ville ikke det bidra til et mindre fokus på «det perfekte»? Dessverre ser det ikke ut til å være så enkelt.

– Uavhengig av om fokuset på kroppen er positivt eller negativt, bidrar det til økt selvbevissthet og dermed mer misfornøydhet, sier eksperten. Det er heller ikke utelukkende positivt med mange «likes» på bilder i sosiale medier.

– Selv om tilbakemeldingene man får er positive, øker det fokuset på utseendet generelt – og det er fokuset som er negativt, forteller Johannessen.

– Media viser oss noe, men det er når vi snakker om det og gjør det til noe personlig, at det påvirker oss. Media skaper en illusjon av at pen = lykkelig. Denne sammenligningen kjøper vi i stor grad, og det reflekteres i våre samtaler, sier Johannessen.

– Media viser oss noe, men det er når vi snakker om det og gjør det til noe personlig, at det påvirker oss. Media skaper en illusjon av at pen = lykkelig. Denne sammenligningen kjøper vi i stor grad, og det reflekteres i våre samtaler, sier Johannessen.

ØKER FOKUS: Selv om positive tilbakemeldinger i sosiale medier er vel og bra, skaper det et økt fokus på kropp, mener psykologspesialist Emma Johannessen.

Ingrid Holsen er enig.

– Media og bloggere bør bruke en «Vær varsom-plakat» når de skriver om kropp og utseendet, men vi har også et ansvar selv. Som mor er jeg for eksempel veldig bevisst på sjelden å snakke om utseendet foran barna mine, og hvis jeg gjør det, er det alltid i positive ordelag, forteller hun.

Voksne mest fornøyd

Studier viser at vi er veldig opptatt av utseendet inntil vi er cirka 30 år, men etter 50-årsalderen daler interessen betraktelig.

– Hvor fornøyd man er med sitt eget speilbilde holder seg relativt stabilt gjennom livet, men hvor stor betydning utseendet har for en selv, kan endre seg ganske mye. Med andre ord blir vi mer fornøyd med alderen fordi vi ikke bryr oss lenger, og fordi andre ting, som barn og familie, blir viktigere, sier Johannessen. Når man blir eldre har man ikke den samme forventningen om å være like tiltrekkende som før, og dermed blir kroppens funksjon og helse mer sentralt.

– I undersøkelser jeg har gjort om kroppsbilde, rapporterer kvinner flest at de respekterer kroppen sin og er takknemlige for at den fungerer som den skal. Og selv om det er visse ting de ønsker å endre på, sånn som vekt, er det totalt sett mer vanlig å være fornøyd enn misfornøyd med utseendet, sier Holsen. Hvor fornøyd man er kan nemlig påvirke selvbildet i stor grad.

– Det finnes studier som viser at misnøye med utseendet fører til lavere prestasjoner på jobb og skole, lavere forventninger til egne prestasjoner og lavere selvbilde. På den andre siden ser vi at kvinner som er fornøyde med utseendet, har høyere generell trivsel og bedre sosiale forbindelser, forteller Johannessen. Men det er likevel ikke det fysiske utseendet som har størst betydning.

– Hvordan man har det med eget utseende er det viktigste for selvbildet. Studier viser faktisk at det ikke finnes noen kobling mellom hvordan en person objektivt ser ut og hvordan hun føler seg. Det er dermed ikke gitt at en pen person har det bra, eller at en mindre pen person har det dårlig, sier Johannessen. Å endre på utseendet for å føle seg bedre, ser dermed ut til å være en dårlig løsning.

– Jo mer man fikser på eget utseendet, desto mer selvbevisst blir man. Økt selvbevissthet i relasjon til andre kan skape en kunstig interaksjon, og da mister man den gode mellommenneskelige kontakten som er så viktig. Løsningen blir således mer av det som er problemet, sier Johannessen.

Veien til et godt selvbilde

Å reflektere over kommentarer man har fått på utseendet sitt, kan være første steg mot et bedre kroppsbilde.

– Det er ofte en sammenheng mellom hvor fornøyd man er med utseendet og kommentarer man har fått gjennom livet. Jeg spør ofte mine klienter om å finne fram til historien bak det de er misfornøyd med – hva gjorde at du ble misfornøyd med nesa di? Noen ganger kan én negativ kommentar bli avgjørende livet ut, sier Johannessen. En annen idé er å utfordre seg selv på egne usikkerheter, og se hva som skjer.

– Hvis man bruker mye sminke, for eksempel, vil jeg anbefale å prøve en dag uten. Mest sannsynlig blir man positivt overrasket. Et annet godt råd fra Johannessen er å tenke over øyeblikk hvor man følte seg skikkelig bra: Er det når du har pyntet deg til fest, eller i situasjoner der du ikke tenker så mye på hvordan du ser ut?

– Det er ofte når vi ikke fokuserer på utseendet, når vi gir litt blaffen og er til stede i nuet, at vi er mest fornøyd, sier hun.

