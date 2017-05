Side2 har samlet noen spørsmål om menstruasjon som unge lurer på, og sendt de til lege Trine Aarvold i Sex og samfunn. Følg med på Side2 framover, og bli litt klokere på ting du kanskje ikke visste om mensen - men som du desperat vil finne ut av.

Lege Trine Aarvold i Sex og samfunn.

Trine har allerede svart oss på hvorfor det noen ganger gjør så vondt når man setter i tampong.

Nå er det et annet spørsmål vi endelig får svar på:

«Hva kan jeg gjøre for å unngå menssmerter? Får veldig oppblåst mage, vondt i magen og ryggen ...» 😵

- Mange jenter sliter med menssmerter. Det er viktig å starte med smertestillende tidlig nok når du merker at menssmertene kommer fordi det er da smertestillende har best effekt. Hvis du sliter med kraftige menssmerter er det fint å snakke med lege eller helsesøster. For de fleste er dette helt normalt, men hvis du må være hjemme fra jobb eller skole til tross for at du tar smertestillende, er det fint å få en vurdering av lege. Sterke menssmerter er helt vanlig, men for noen kvinner skyldes det noe som kalles endometriose. Endometriose er ikke farlig, men kan gi mye plager, sier Trine.

Her kan du lese mer om Endometriose.

- For mange kan det å starte på hormonell prevensjon være en god hjelp mot menstruasjonsplager. Velger du prevensjon som inneholder to typer hormoner, som vanlige p-piller, p-ring eller p-plaster, kan du også hoppe over blødningene så du har færre blødninger. Dersom du velger prevensjon som bare inneholder ett hormon, som p-stav, hormonspiral, gestagen p-piller og p-sprøyter, kan blødningene bli endret. For mange betyr det mindre blødninger eller ingen blødninger. Noen får mer blødninger med disse prevensjonstypene. Kobberspiral kan forsterke menstruasjonsplager.

