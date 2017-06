Hva er HPV?

Fra 1. november 2016 fikk unge kvinner født mellom 1991 og 1996 tilbud om gratis HPV-vaksine. Til nå har over 62.000 benyttet seg av tilbudet.

Men hva er egentlig HPV?

I denne artikkelserien kommer Side2 til å ta opp HPV, HPV-vaksinen og livmorhalskreftproblematikken. Vi har stilt Folkehelseinsitituttet spørsmål som unge kvinner lurer på om HPV.

HPV er forkortelse for humant papillomavirus. Det er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen vår, og er et virus som gir infeksjon i hud og slimhinner. Det finnes rundt 200 forskjellige typer HPV. 12 av dem kan knyttes til utvikling av kreft.

- HPV smitter ved kontakt mellom hud og/eller slimhinner. De HPV-typene som forårsaker kreft, smitter ved seksuell kontakt. Kondom gir bare delvis beskyttelse mot HPV-infeksjon fordi viruset også kan sitte på hud og slimhinner som ikke dekkes av kondomet. HPV-infeksjon er vår vanligste seksuelt overførbare infeksjon, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, til Side2.

Noen av HPV-typene er altså helt ufarlige, mens andre kan forårsake celleforandringer og kreft.

Les mer om HPV på Folkehelseinstituttets nettsider her.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.





- Ingen grunn til å teste seg for HPV

Margrethe Greve-Isdahl forteller at omkring 70 prosent av seksuelt aktive vil bli smittet av HPV i løpet av livet - de fleste i ung alder. Og for de aller fleste går også infeksjonen over av seg selv.

HPV er ikke en seksuelt overførbar infeksjon man tester seg for, slik som man gjør for mange andre seksuelt overførbare infeksjoner.

- Det er ingen grunn til å teste seg for HPV. Dette fordi det er svært vanlig og de fleste infeksjonene - 90 prosent - går over av seg selv i løpet av 4-24 måneder. Det finnes ingen behandling for HPV-infeksjon, men dersom en vedvarende HPV-infeksjon fører til celleforandringer i livmorhalsen, vil kvinnen få tilbud om et inngrep for å ta bort disse forandringene. Kvinner får tilbud om å delta i livmorhalsprogrammet fra 25-69 år, og oppfordres til å ta del i dette, sier hun.

Man kan bli smittet av HPV flere ganger, både av samme type og av forskjellige HPV-typer. De aller fleste som smittes, vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi det ikke er noen symptomer.

- Noen av de typene som smitter seksuelt er ufarlige og merkes ikke, noen andre kan gi kjønnsvorter. Noen få HPV-typer kan føre til utvikling av kreft. Kreftutvikling tar mange år.

HPV på hudoverflaten. Illustrasjonsbilde.

- Kan ikke behandles

Er du først smittet av HPV, er det ikke noe du kan gjøre for å bli kvitt infeksjonen.

- I de fleste tilfellene forsvinner infeksjonen av seg selv uten å gi symptomer. Kjønnsvorter forsvinner som regel av seg selv etter noen måneder (inntil et par år), men kan også behandles ved å fjerne vortene (frysebehandling m.m). Alvorlige celleforandringer (forstadier til kreft) i livmorhalsen kan påvises i prøver fra livmorhalsen og behandles ved en operasjon hvor den ytterste delen av livmorhalsen fjernes (konisering), sier Margrethe Greve-Isdahl.

Hun legger også til at man fortsatt kan ha sex selv om man har en HPV-infeksjon.

Lurer du på noe om HPV eller livmorhalskreft? Send mail til Astrid-Helen i Side2 (du er selvfølgelig anonym), så kanskje vi lager en oppfølgersak med Folkehelseinstituttet om akkurat ditt spørsmål!

