Her er yrkene som gir størst sjans på Tinder

Det nærmer seg nyttår og mange håper på at 2017 blir året de finner seg drømmemannen eller -kvinnen. Og som moderne dater må du selvsagt ha en profil på tjenester som Tinder, Happn og Sukker.

Ikke alle er på jakt etter en livspartner. Mange er naturligvis interessert i kortere bekjentskaper også. Det er ikke fritt for at enkelte pynter litt på sin offisielle datingprofil, og i så henseende har Tinder frigitt statistikk det kan være greit å være klar over.

For som magasinene Playboy, Maxim og Esquire noterer seg, det er enkelte yrker som oftere leder til sex enn andre fordi de får kvinner og menn til å sveipe til høyre oftere enn ved andre yrker.

Det er for øvrig vidt forskjellige yrkesgrupper menn og kvinner er interessert i. Mens kvinner statistisk sett er mest interessert i piloter og brannmenn, er menn mest interessert i fysioterapeuter og interiørdesignere. Begge gruppene ser ut til å like gründere og entreprenører, modeller og personlige trenere.

Her er yrkene som får fleste høyresveip på Tinder: