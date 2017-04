Her er de vanligste mytene Sex og samfunn hører om kjønnssykdommer

Side2 har nylig skrevet om myter om kjønnssykdommer som man bør slutte å tro på.

Men - vi ville også snakke med Sex og samfunn om hvilke myter de hører oftest hos pasientene sine. Vi fikk helsesøster Mariann Olsvik til å dele de mytene og påstandene hun hører oftest - og seff forklare hvorfor de ikke stemmer.

1. Man merker alltid at man har en seksuelt overførbar infeksjon eller kjønnssykdom.

– Det gjør man ikke. Mange av de seksuelt overførbare infeksjonene er helt uten eller med vage symptomer og plager.

2. «Jeg tror ikke h*n feiler noe – h*n ser så «ren» ut» eller «Ser ikke ut som om h*n har en kjønnssykdom».

- Man kan ikke se på noen om de har en seksuelt overførbar infeksjon. Har man sex uten kondom, utsetter man seg selv eller en partner for en seksuelt overførbar infeksjon.

Les også: Sex-spørsmålene norsk ungdom lurer mest på





3. Du kan få HIV av å kysse.

– HIV smitter ikke via kyss eller deling av glass eller bestikk. HIV kan overføres mellom mennesker ved ubeskyttet analt eller vaginalt samleie, oralsex - fremfor alt gjennom smitteførende sperma i munnen, deling av blodforurensede sprøyter og sprøytespisser, overføring av smittet blod og annet humant materiale svangerskap, fødsel og amming (mor til barn-smitte).





4. Det er sikrere å bruke to kondomer utenpå hverandre.

– Ved å bruke to kondomer utenpå hverandre, øker friksjonen og dermed også sannsynligheten for at kondomet blir ødelagt/sprekker. Men kondomet er det eneste prevensjonsmidlet vi har som i stor grad beskytter mot en seksuelt overførbar infeksjon. Kondomet gir god beskyttelse i det området kondomet dekker av hud og slimhinner.

Helsesøster Mariann Olsvik ved Sex og samfunn.





Les også: Sex og samfunn: Stor økning i transpersoner som tar kontakt

- Dette er noen av mytene og misforståelsene som fremdeles lever i beste velgående. Vi mener derfor at det er et stort behov for god seksualitetsundervisning i skolene, avslutter Mariann.

Her kan du få mer informasjon hos Sex og samfunn.