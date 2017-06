Helseministeren: Kvinner skal få beskjed hvis celleprøvene deres feiltolkes

Hvert år får rundt 300 kvinner livmorhalskreft i Norge. Rundt en firedel av disse har fått beskjed om at forrige celleprøve var normal, skriver TV 2.

Dersom sykehusene finner ut at de har feiltolket slike celleprøver, gir ikke Kreftregisteret kvinnene informasjon om det. Heller ikke sykehusene er pålagt å gi beskjed om å gjøre det. Helseministeren mener dette ikke holder.

– Kvinnene skal få beskjed. Og derfor kommer jeg, i det reviderte oppdragsdokumentet jeg sender til sykehusene i juni, til å gi beskjed om at det skal gjøres. Hvis det har skjedd en feil med deg i helsetjenesten, så skal du få vite det, sier Høie.

Helseminister Bent Høie.

De siste fem årene har 18 kvinner søkt om erstatning etter feiltolkede prøver. I omtrent samme tidsrom har 350 kvinner har fått kreft etter «normale» celleprøver. I gjennomsnitt fikk hver av de 18 kvinnene 2 millioner kroner hver i erstatning.

– Norske pasienter har stor aksept for at det skjer feil i helsetjenesten, men de har ikke aksept for at de ikke får beskjed, og det er det viktig å rydde opp i, sier Høie.

