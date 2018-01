Forskere har gjort en oppdagelse som kan bety slutten på kraftige mensblødninger

Om du er en av dem som sliter med mye under kraftig blødning under mensen, kan det være lite fristende og til tider vanskelig åfungere normalt i hverdagen.

Men - nå er vi en gladnyhet til dere som sliter med store blødninger under mensen.

Forskere har muligens funnet årsaken til kraftige mensblødninger, og en løsning for å gjøre mensen litt lettere.

Forskerne ved University of Edinburgh mener at et type protein kan være årsaken til at flere kvinner opplever mye blødninger mens andre ikke gjør det. Denne oppdagelsen kan føre til nye behandlinger som kan forhindre i å ta flere medisiner.

Huffington Post skriver at kraftige blødninger rammer én av tre kvinner, og at det kan føre til alvorlig anemi. Dette betyr at det ikke er nok røde blodceller som kan frakte rundt oksygen i kroppen.

Forskerne studerte endometrium, slimhinnen på den indre overflaten på livmoren, som man mister under menstruasjon. Dette etterlater en sårlignende overflate som må gro for å hindre blodtapet. Det ble oppdaget at med lavere nivåer av oksygen i kroppen øker stimulerer produksjonen av proteinet HIF-1. Kvinnene som har kraftige blødninger sliter gjerne med redusert nivå av HIF-1 i forhold til kvinner med normale blødninger under mensen.

En representant fra Wellbeing of Women, en veldedighetsorganisasjon som jobber for å forbedre kvinners helse, forteller Huffington Post at kraftige blødninger er noe som påvirker flere unge jenter og kvinner, men som blir lett oversett.

- Vi i Wellbeing of Women er glade for at dette endelig blir tatt tak i. Vi er glad for at årsaken til dette har blitt oppdaget, og kan dermed finne en løsning som fungerer. Dette gir håp for kvinner som har slitt lenge.

