Forskere: Derfor bør du dusje om kvelden

Hvis du er stressa om dagen - for eksamen, jobben eller andre ting, kan det faktisk hjelpe deg å dusje om kvelden. Dette er fordi en dusj før du skal legge deg kan gjøre at du sover bedre - hvis du klarer å time dusjingen riktig, vel og merke.

Trikset er å ikke starte for sent, skriver Times.

- Du vil ikke bli for varm rett før du skal legge deg, sier lege Dianne Augelli ved Center of Sleep Medicine ved NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

I løpet av dagen øker kroppstemperaturen vår helt til sent ettermiddag, når den reverseres og begynner å synke. Kroppstemperaturen spiller en viktig rolle når det gjelder å bestemme døgnrytmen vår.

- Å kjøle seg ned er et signal som forteller oss at vi skal sove, sier Dianne.

Shelby Harris, som er sjef for atferdsmessig søvnmedisin ved New York's Montefiore Medical Center, anbefaler at du skal være ferdig med dusjingen omtrent en og en halv time før du skal gå til sengs.

Da vil kroppen din være kjølig, tørr og klar for å sove når du legger deg.

Tidligere forskning har fokusert mer på å ta et bad før du legger deg, men ifølge Shelby har en 20-minutters dusj samme effekt på kroppen.

Gode tips til i kveld, med andre ord, hvis du vil ha en god natts søvn!

