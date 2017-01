For studenter: Her er de billigste treningssentrene

Vi er alle rimelig blakke i januar! Ugh!

Derfor: Velg i hvert fall det billigste treningssenteret så ikke studielånet ryker med en gang. Vi har gjort søket for deg, og her er treningssenteret du bør velge hvis du er student og vil komme i form:

Pris dyrest og billigst - for studenter:



SATS/ELIXIA: 479 kroner (administrasjonsgebyr 400 kroner ved innmelding)

ICON: 475 kroner (innmeldingsgebyr 100 kroner)

TRENINGSHUSET: 399 kroner (administrasjonsgebyr 299 ved innmelding)

FITNESSXPRESS: 279 kroner

FRESHFITNESS: 249 kroner (innmelding 199 kroner/ kjøp av medlemsbånd 100 kroner ved innmelding)

FITNESS24SEVEN: 169 kroner (innmeldingsavgift 249 kroner ved innmelding)

ACTIC: Ikke mulig å velge «ingen bindingstid».

Om prissjekken: Alle treningskjeder har ulik pris ut fra tilbud og type senter. I vår sjekk har vi derfor tatt utgangspunktet i prisen på et treningssenter i sentrale Oslo. Vi har sjekket medlemskap for studenter, valgt «ingen bindingstid», og sjekken er gjort på sentrenes nettside i uke 1. Prisen er per måned.

Orker du ikke dra til et treningssenter? Nedenfor kan du kjøre treningsøkten fra Boho Beautiful hjemme: