Fem triks for å unngå gnagsår mellom beina

Gnagsår mellom beina kan gjøre vondt og er plagsomt. Nå som varmen og sommeren er like rundt hjørnet, er det lettere å bli svett, og dermed også lettere å få gnagsår.

Vi har derfor samlet sammen noen tips, blant annet fra svenske Frida, om hvordan du kan unngå problemet.

1. Bruk hotpants eller sykkelshorts under kjolen

Bruker du noe under sommerkjolen, slik som shorts eller hotpants, får du et lag med stoff mellom beina, og det er ikke like lett å få gnagsår. Du kan også låne boxershortsen til typen! Eller eventuelt klippe av en vanlig strømpebukse.

2. Deodorant

Deodorant skal gjøre at du smetter mindre, og kan også fungere for å unngå gnagsår mellom beina. Bruk gjerne en deostick.

3. Talkum eller babypudder

Det brukes mot bleieeksem hos babyer, og funker faktisk like bra mellom beina. Pudderet absorberer svetten og gjør at det ikke gnager like mye.

4. Babyolje

Dette sies å fungere til en viss grad for å motvirke gnagsår, men krever at du påfører på nytt noen ganger i løpet av dagen. Dessuten kan du risikere å bli klissete av det.

5. Bodyglide

Det finnes faktisk egne produkter som skal hjelpe mot gnagsår mellom beina, og et av dem er Bodyglide. Det er rett og slett deodorant for beina, og mange idrettsutøvere bruker det.

