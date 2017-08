Er egentlig søtpotetfries hos McDonald's «sunnere» enn vanlig fries?

Vi går aldri lei av ferdigmat-nytt, og ble glad da McDonald's lanserte søtpotet-fries for kort tid siden.

Men nå som sommerferien snart er over, begynner mange å tenke litt mer på matinntaket, og Side2 har fått henvendelser fra lesere som lurer på hva som er det beste valget: Vanlige pommes frites eller søtpotet-fries?

Les også: Derfor craver du McDonalds og junkfood

Vi sjekket næringsinnholdet, og har spurt matblogger Henriette Thorkildsen. Hun er også utdannet kostholdsveileder med bachelor i ernæringsfysiologi.

- Mitt valg hos McDonald's ville nok blitt søtpotet-fries da den har færre kalorier og salt enn McFries. Men i bunn og grunn faller jeg på dette valget fordi jeg liker søtpotet. Faktumet er at søtpoteten McDonald´s lager ikke er noe særlig «sunnere» enn McFries - bortsett fra færre kalorier, sier hun og utdyper:

- Begge friteres i solsikkeolje, en billig og kjemisk fremstilt olje som jeg anbefaler og unngå. I tillegg til bruken av oljer ødelegger friteringen næringsstoffene i maten, slik at søtpotetene som er fritert ikke lengre vil inneholde like mye av de gode næringsstoffene. Om du ønsker sunn og næringsrik søtpotet anbefaler jeg å spise de ovnsbakt!

Henriette Thorkildsen skriver om mat og deler oppskrifter på henriettethorkildsen.blogg.no.

Les også: Så lite kylling er det i McChicken

Når det gjelder potetnyheten, liker Henriette at ferdigmatkjeden prøver å gjøre det lettere for forbrukeren å ta sunnere valg. Samtidig påpeker hun at alle må huske på at den sunneste maten er den som er minst behandlet.

- Samtidig må vi huske at det ikke er feil å kose seg innimellom - uten dårlig samvittighet!

Her er næringsinnholdet i de to variantene:

Søtpotet-fries:

Energi (kcal): 169

Fett: 5,7 g

Mettet fett: 0,6 g

Sukker: 14 g

Salt: 0, 245 g

McFries Medium:

Energi (kcal): 341

Fett: 17 g

Mettet fett: 1,5 g

Sukker: 0,4 g

Salt: 0, 55 g

Ovnsbakt søtpotet



Foruten friesvarianten hos McDonald's, er søtpotet en stadig vanligere grønnsak på norske middagsbord, selv om den ikke produseres i Norge. Henriette synes rotgrønnsaken er et fint tilskudd til kostholdet.

- Jeg er absolutt for å bruke søtpotet i hverdagen, det er jo så godt og sunt! Ovnsbakt søtpotetfries kan enkelt lages i ovnen ved å kutte opp søtpoteten, mikse den med krydder og litt olivenolje og vips så har du deilige søtpotetfries der næringsstoffene fortsatt er bevart. Søtpotet er rik på vitamin A (betakaroten), fiber og er en fin kilde til kalium og kobber.

Les saken: - Ved å gjøre dette får du fersk pommes frites på McDonald's - hver gang

Del denne artikkelen