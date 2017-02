Er du eldst i søskenflokken? Da er du sannsynligvis også den smarteste

Gode nyheter for deg som er eldst i søskenflokken - du er også sannsynligvis den smarteste, i alle fall om man skal tro ny forskning.

En studie gjort av økonomer ved universitetet i Edinburgh og universitetet i Sidney har nemlig vist at barn som er født først er både skarpere og har høyere IQ enn sine yngre brødre og søstre, skriver The Guardian.

De førstefødte barna fikk både høyere score på tester som inkluderte leseferdigheter og ordforråd basert på fremvisning av bilder.

Undersøkelsen er gjort med data fra US Bureau of Labor Statistics hvor nesten 5000 barn har blitt undersøkt fra før de ble født og frem til 14 års-alderen.

Faktorer som familiebakgrunn og økonomiske forutsetninger er også tatt med.

Funnene i studien peker mot at de eldste barna har fått mer mental stimuli. Så på tross av at foreldre kan gi like mye omsorg til alle barna sine, har de førstefødte fått mer udelt oppmerksomhet med oppgaver som økte tenkeevnen deres.

Etter hvert som foreldrene får flere barn, tar de del i mindre aktiviteter som å lese med barne, aktiviteter som innebærer å lage ting med hendene og spille instrumenter.

