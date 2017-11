Er det farlig å hoppe over mensen?

De fleste av oss har nok en eller annen gang gjerne skullet hoppe over mensen, enten det er på grunn av ferie, akkurat den festen hvor du skulle ha på hvit bukse eller fordi mensen rett og slett kan være litt stress innimellom.

Mange som bruker p-piller dropper å ta sukkerpillene i slutten av p-pillebrettet og går rett på en ny runde for å slippe unna mensen. Men er det egentlig farlig for kroppen?

- Ikke farlig med prevensjon som inneholder østrogen

Lege Siren Pettersen ved Sex og samfunn sier til Side2 at det ikke er farlig å hoppe over mensen ved bruk av prevensjon som inneholder østrogen, som p-piller, p-ring og p-plaster.

- Ved bruk av hormonell prevensjon har man uansett ikke en normal mens, men en blødning som blir til fordi man tar en pause i hormonene i uken man blør, forklarer hun.

Lege Siren Pettersen ved Sex og samfunn.





- De fleste vil få småblødninger

Hvor mange ganger du kan hopper over mensen, varierer fra person til person.

- Til slutt vil de fleste få småblødninger selv om de tar hormoner. Disse småblødningene er ikke farlig, men man bør da ta en pause på 4-7 dager for å blø ut slimhinnen og starte på nytt.

- Du må huske å alltid ta piller, bruke ring eller ha plastere på i minst 21 dager mellom to pauser for å være sikker mot graviditet. Bruker du prevensjon som ikke inneholder østrogen, som p-stav, hormonspiral, p-sprøyte og gestagen p-piller er det mange som mister blødninger helt. Det er mange som er bekymret for at dette er farlig. For kroppen er det ikke farlig, avslutter legen.

