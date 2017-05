Durex-undersøkelse: To av tre menn synes ikke det er viktig at partneren får orgasme

Kun 36 prosent av menn synes det er viktig at partneren får orgasme, heter det i en undersøkelse utført av Durex. I motsetning svarer 93 prosent av kvinner at de synes det er viktig at partneren får orgasme under sex.

Sexolog Siv Gamnes kjenner seg imidlertid ikke igjen i tallet:

- Jeg synes det høres merkelig ut, og så egoistiske tror jeg ikke norske menn er, i hvert fall ikke slik jeg oppfatter det, sier Siv til Side2.

- Viktig for par å få orgasme



Sexologen mener menns tanke om orgasme overfor partner i denne undersøkelsen ikke stemmer overens med hennes erfaring med klienter. Hennes oppfatning er at det er like viktig for kvinner og menn å oppleve orgasme.

- For menn er det den ultimate bekreftelsen på at de er en god elsker. At partneren ikke får orgasme er det motsatte problemet, og det tas som at man ikke er en god elsker. Jeg jobber mye med par når det gjelder at kvinnen ikke får orgasme, sier Siv og legger til:

- Derfor reagerer jeg på tallene, jeg synes det virker lavt. De parene som oppsøker meg har et ønske om å få det til – og at hun eller partneren skal få orgasme.

Siv forteller at hvis man sliter med å få orgasme i forholdet, undersøkes det da først om kvinnen kan få orgasme hvis hun onanerer. Kan hun få det på egenhånd, er det et bevis på at kroppen kan. Hun kan få orgasme og da er rådet å øve seg på de samme tingene og teknikkene i en samleiesituasjon, forklarer sexologen.

- Det finnes utrolig mange ulike måter å få orgasme, og det er ikke èn fasit eller oppskrift for å få det til, det er så ulikt.

- Nytelse i det som varer lengst



I undersøkelsen har 1500 kvinner og menn i alderen 16-64 år blitt spurt om deres sex-og samlivsvaner. Her kommer det videre fram at 95 prosent av kvinner er fornøyd med hvor hyppig de får orgasme. 80 prosent mener også at orgasme har en positiv effekt på helsen og vevlæren, sammenlignet med 89 prosent av menn.

Her svarer også 81 prosent av kvinnene at de ikke får orgasme hver gang. Dette synes sexologen er realistisk og naturlig – mange kvinner får det ikke hver gang.

- De fleste sier de nyter sexen uansett. De nyter å være intim med en partner i en samleiesituasjon. De har nytelse og det er det viktigste. Orgasme er kanskje det ultimate og ekstra man kan få, men en orgasme varer bare i sekunder eller minutter og samleie varer lenger – det viktigste er å ha nytelse i det som varer lengst.

