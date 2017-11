Disse kvinnene dekker seg selv i glitter. Resultatet er inspirerende

Kunne du tenkt deg å dekket hele kroppen din med glitter, og vist den frem på Instagram? Det har nemlig disse damene her gjort. Gruppen som kaller seg selv for «Positively Glittered» gjør nemlig dette. Her viser de frem all slags kropper i forskjellige størrelser og former.

Les også: - Denne kunstneren laget en fotoserie om strekkmerker. Resultatet er fantastisk

*Stikker til Pandora og kjøper bøttevis med glitter*

Et innlegg delt av Positively Glittered (@positivelyglittered) torsdag 26. Okt.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Positively Glittered (@positivelyglittered) søndag 05. Nov.. 2017 PST

Skaperen av prosjektet, Roseanna Mae, forteller amerikanske Mashable at de er bare en gruppe med normale kvinner som samles og hyller kroppene sine. Hun forteller også at de velger å dekke seg selv med glitter fordi det er så vakkert.

Les også: - Missguided har sluttet å redigere vekk strekkmerkene til modeller

- Det er en måte å være naken på uten å være helt naken, sier Roseanna til Mashable.

Et innlegg delt av Positively Glittered (@positivelyglittered) lørdag 04. Nov.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Positively Glittered (@positivelyglittered) lørdag 11. Nov.. 2017 PST



Les også: -Malin (23) fikk stygge kommentarer for psoriasisen. Så bestemte hun seg for å slutte å skjule den

Les også: - Instagram-bruker tar oppgjør med kroppshysteriet

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen