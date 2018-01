Disse kjendisene drikker ikke alkohol

Nytt år, nye muligheter og mange prøver seg på hvit måned i disse dager! Da kan det være fint med litt inspirasjon.

Du hadde kanskje ikke trodd det, men det er faktisk en hel del kjendiser som er helt avholds når det gjelder alkohol.

Inspirert av Harper's Bazaar har vi samlet en liste over noen av våre mest kjente og kjære kjendiser som har valgt å ikke drikke alkohol.

1. Tyra Banks





Ifølge Business Insider skal den legendariske supermodellen og programlederen ha prøvd alkohol én gang, men likte ikke hvordan det smakte. Etterpå har hun vært avholds.

2. Kat Von D





Den verdenskjente tatovøren Kat Von D feiret i fjor ti år som edru, ifølge sin egen Instagram.

Hun har også uttalt til The Fix:

- I løpet av årene jeg drakk, var jeg veldig oppmerksom på at jeg kunne blitt mye dyktigere hvis jeg bare klarte å eliminere disse distraksjonene. Mer enn bare den kjemiske avhengigheten, var jeg avhengig av dysfunksjon.

3. James Franco





Skuespilleren har ifølge Business Insider vært edru siden han var 29.





4. Kim Catrall

Ifølge Elite Daily sier Sex og singelliv-stjernen at alkohol gir henne altfor mye hodepine og at hun derfor heller lever det edru livet.

5. Daniel Radcliffe

Etter at han var på vei inn i et ganske seriøst forhold med alkoholen, har skuespiller Daniel Radcliffe (28) valgt å droppe drikkingen helt.

6. Blake Lively

Gossip Girl-stjernen Blake Lively sier ifølge Elite Daily at hun foretrekker mat over alkohol og at hun aldri har hatt noe spesielt behov for å drikke.

7. Tyler, The Creator

Kilder nær rapperen sier at han holder seg unna alt som inneholder alkohol.





8. Eminem

Rapperen har vært edru i ti år etter å ha slitt med avhengighet.

9. Naomi Campbell

I et eksklusivt intervju med Life & Style i 2013 uttalte den britiske supermodellen at å ikke drikke gjorde henne mye lykkeligere og at hun derfor har lagt alkoholen på hylla.

10. Lana Del Rey

Da hun i 2012 ble kåret til Woman of the Year av britiske GQ, uttalte Lana Del Rey (32) at hun slet med alkoholavhengighet de fleste av de tidlige tenårene, og at hun omsider klarte å bli edru før hun ble 20 etter at hun flyttet til New York for å forfølge artistdrømmen sin.

11. Lucy Hale

Lucy Hale, best kjent fra Pretty Little Liars, fortalte Instyle i 2017 at avgjørelsen om å bli avholds, begynte da hun besteme seg for å klippe håret i en kort bobfrisyre.

- Jeg forsøkte virkelig å være en sosial sommerfugl, uttalte hun etter å ha brukt flere år på å finne sin plass i partymiljøet i Hollwood.

12. Jack Osbourne

Jack Osbourne har vært edru i 15 år, og gjorde det faktum at han lever som avholdsmann kjent i 2013, gjennom en tweet som fikk stor oppmerksomhet.

13. Calvin Harris





Den skotske DJ-en avslørte i et intervju med BBC at han har droppet alkoholen, til tross for at yrket hans gjør at han stort sett alltid er på en eller annen fest.

- Jeg sluttet å drikke fordi det faktisk gjorde meg syk. Det påvirket hjernen min på den verst mulige måten.

14. Eva Mendes

Eva Mendes havnet på rehab i 2008, og har vært edru siden da. Hun åpnet opp om avhengigheten sin i en sak hos Interview Magazine samme år.

15. Macklemore

Rapperen Macklemore slet med alkoholavhengighet i mange av tenårene før han bestemte seg for å bli edru for godt da han var 25.

I et intervju med MTV forklarte han at det som fikk ham til å bestemme seg, var ønsket om å bli musiker og for å nå målet sitt, måtte han bli avholds.

16. Kendrick Lamar

Da han ble kåret til årets rapper av GQ, kom det også frem at Kendrick Lamar ikke drikker alkohol eller tar narkotika, på tross av mange av tekstene i låtene hans.

Han vokste opp i et hjem der misbruk av alkohol og narkotika ikke var ukjent, og vil heller være et forbilde for de som lever som avholdsmennesker.

17. Kim Kardashian

Kim Kardashian avstår fra alkohol, uansett. Søsteren Khloe Kardashian sa i et intervju med Elle:

- Kim drikker ikke alkohol uansett. Gravid eller ikke, hun har bare aldri vært noen fan av det.

18. Jennifer Lopez

Artist og skuespiller Jennifer Lopez sa i 2003 til Instyle at hun mener alkohol ødelegger huden.

- Selvfølgelig, når man skal feire noe, er jo alle sånn: «Du kan ikke skåle med vann!» Så jeg skåler med alkohol, men tar bare en slurk.

19. Pharell Williams





Pharrell Williams sa til Paper Magazine i 2004:

- Alle kan gjøre hva de vil, men de greiene er ikke for meg.

Han har med andre ord levd avholdslivet en god stund nå.

20. Brad Pitt





Skuespilleren har tidligere slitt med avhengighet, og på spørsmål om hvorfor han valgte å gå «cold turkey» sa han til GQ Style:

- Jeg ville ikke leve slik lenger.

21. Gerard Butler

