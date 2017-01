Dette sier sovestillingen om deg (og kjæresten)

Hvordan du sover, og hvordan du ligger i senga med kjæresten din, kan si mye om forholdet ditt. Angivelig.

Det er sengeekspert Steve Pickering ved amerikanske Sussex Beds som mener han kan spå inn på soverommene til par. Flere enn oss som blir litt svett av punkt nummer 6?

Her er Steves kommentar til fem ulike sovestillinger:

1. Spooning

Dette er sovestillingen hvor man ligger inntil hverandre og den ene holder rundt den andre. På godt norsk: å ligge i skje. Sover man slik så betyr det at man beskytter hverandre - den store skjeen beskytte den lille skjeen. Awwwww.

2. Hodet på brystet

Å sovne på partnerens bryst er noe man ofte gjør når man er nyforelsket. Sovestillingen betyr lidenskap og kjærlighet. Par som sover slik setter trolig hudkontakt og kos framfor en god natts søvn.

3. På hver sin side av sengen

Helt motsatt av punktet over, er de som sover på hver sin ende av sengen, med et godt mellomrom i midten. Men dette er ikke nødvendigvis negativt. Ifølge Steve er par som sover slik nære hverandre, men likevel selvstendig i forholdet. De har også gjerne god selvtillit.

4. Spooning - med berøring

Som skjea over, betyr dette å ligge på siden, men denne gangen uten å holde rundt hverandre. Dette gjelder kanskje folk som har vært sammen en stund, men sovestillingen viser likevel at man er beskyttende overfor hverandre.

5. Rygg mot rygg

Ligger man i senga rygg mot rygg, men inntil hverandre, viser det at man har et sunt og godt forhold. Man beholder kontakten, uten å være for «klengete».

Side2 har tidligere skrevet om en undersøkelse som viser at 27 prosent foretrekker å sove i den såkalte frihetsstillingen. Det vil si punkt nummer fem hvor man ligger rygg mot rygg.

I den samme undersøkelsen kommenterer Corrine Sweet, på vegne av den engelske sengebutikken Dreams, noen andre sovestillinger.

6. Ansikt til ansikt

Den mest kompliserte stillingen, hvor paret ligger ansikt til ansikt med ben og armer flettet sammen i ti minutter før de skilles, kalles kjærlighetsknuten. En slik sovestilling er et tegn på et sterkt forhold, og et slags kompromiss mellom intimitet og selvstendighet.

7. Ligge i stjerne

Det ligger vel i ordet - man tar opp nesten all plass i sengen. De som ligger i stjerne skyver partneren ut av sengen. En veldig egoistisk sovestilling, der en av partene dominerer, mener Sweet.

Sov godt!