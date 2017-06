Dette lurer vi på om HPV

HPV er vår vanligste seksuelt overførbare infeksjon, men likevel er det mange som lurer på mye om denne virustypen.

HPV er forkortelse for humant papillomavirus, og er et virus som gir infeksjon i hud og slimhinner. Det finnes rundt 200 forskjellige typer HPV. 12 av dem kan knyttes til utvikling av kreft.

De siste dagene har Side2 tatt opp HPV, HPV-vaksinen og livmorhalskreftproblematikken i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Nå svarer Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, på vanlige spørsmål unge kvinner har om HPV.

- Hvordan kan man beskytte seg mot HPV?

- Det er i praksis vanskelig å beskytte seg godt mot at HPV overføres seksuelt. Kondom gir begrenset beskyttelse fordi viruset også kan finnes på huden rundt kjønnsorganer som kondomet ikke dekker. Den beste måten å beskytte seg mot de to vanligste HPV-typene som gir kreft, er å vaksinere seg.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.





- Hva er sammenhengen mellom HPV-infeksjon og kreft?

- HPV-infeksjon er en forutsetning for utvikling av livmorhalskreft. HPV-virus av høyrisikotype kan hos noen forårsake en vedvarende infeksjon som på lang sikt kan føre til livmorhalskreft. Vanligvis utvikler livmorhalskreft seg i løpet av ca 10-30 år. I tillegg er det vist at HPV kan føre til kreft i ytre kjønnsorganer, analkreft og kreft i munn og svelg hos begge kjønn. Disse kreftformene vil i varierende grad være forårsaket av HPV, men opptil 94 prosent av disse knyttes til HPV.

HPV på hudoverflaten. Illustrasjonsbilde.





- Kan HPV-infeksjon påvirke svangerskap og foster?

- Gravide kvinner som er konisert har økt risiko for senabort og for tidlig fødsel.

- Hva skjer hvis man får celleforandringer?

- Ved alvorlige celleforandringer må en del av livmorhalsen opereres bort for å forhindre utvikling av kreft (konisering). Gravide som tidligere koniserte har noe økt risiko for abort og for tidlig fødsel.





- Kan man ta regelmessig celleprøve i stedet for HPV-vaksine for å forebygge livmorhalskreft?

- Celleprøvene fanger dessverre ikke opp alle krefttilfeller, derfor anbefaler vi å gjøre begge deler. Den beste beskyttelsen får de som både tar HPV-vaksine og deltar i Livmorhalsprogrammet. Celleprøver anbefales fra fylte 25 år.

- Kan man la være å følge Livmorhalsprogrammet hvis man har tatt HPV-vaksine?

- Nei. Det er viktig at også alle vaksinerte følger Livmorhalsprogrammet fordi HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle kreftfremkallende HPV-typer, og fordi vaksinasjon ikke hjelper mot en HPV-infeksjon som kvinnen eventuelt allerede har ved tidspunkt for vaksinasjon.

- Er det noe poeng å ta vaksinen hvis man bare har én partner?

- Vaksinen anbefales om man har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.

HPV-vaksinen Cervarix tilbys gratis til unge kvinner født mellom 1991 og 1996. Her fra St. Hanshaugen helsestasjon.





- Er det for sent å ta vaksinen hvis man har hatt flere partnere?

HPV-vaksinen virker forebyggende, og har best effekt når den gis før seksuell debut. Vaksinen beskytter mot de HPV-typene vaksinen inneholder hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Hos de fleste som blir smittet med HPV, går infeksjonen over av seg selv. HPV-vaksine kan også beskytte mot en ny infeksjon med samme HPV-type, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere. Det er ikke farlig å ta vaksinen om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot, men vaksinasjon vil ikke påvirke eller kurere den pågående infeksjonen.

- Hvordan vet man at det er trygt å ta HPV-vaksinene?

- Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Som alle andre legemidler er HPV-vaksinen godkjent både hos internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter før den ble tatt i bruk. I tillegg følges bruk og eventuelle bivirkninger av vaksinen opp både nasjonalt og internasjonalt gjennom overvåkingsprogram og egne studier.

- Hvor god beskyttelse gir HPV-vaksinen?

- Vaksinen som tilbys gratis til unge kvinner nå (Cervarix) beskytter mot infeksjoner med HPV-type 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av all livmorhalskreft. I tillegg har vaksinen vist at den beskytter mot andre HPV-typer enn de to som er i vaksinen og gir dermed litt bredere beskyttelse enn forventet. Hos kvinner som tidligere ikke har hatt HPV-infeksjon, har den vist å gi 90 prosent beskyttelse mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft uavhengig av HPV-type.

Når vaksinen gis i en befolkning uavhengig av HPV-status er beskyttelsen lavere, fordi en viss andel av de vaksinerte har en pågående HPV-infeksjon.

HPV-vaksine fra Cervarix. Dette er en av de to typene HPV-vaksine som tilbys unge kvinner født 1991 eller senere gratis.





- Skal man teste om man har HPV-infeksjon før man tar vaksinen?

- Nei, det anbefales ikke å teste for HPV-infeksjon før vaksinasjon både fordi de fleste infeksjonene vil gå over av seg selv, og vaksinen kan beskytte mot andre HPV-typer. Vaksinen kurerer ikke en pågående infeksjon.. Vaksinen beskytter mot to typer HPV. Hvis du er smittet mot den ene typen HPV så kan vaksinen beskytte mot den andre typen. I tillegg har vaksinen vist at den gir noe beskyttelse også mot noen andre HPV-typer (kryssbeskyttelse).

