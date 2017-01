Dette lærte han av å kutte ut kaffe og alkohol i 27 måneder

Det begynte som et eksperiment, men endte opp som en skikkelig livsstilsendring da den New York-bosatte tyske, designeren Tobias Van Schneider (30) kuttet ut alkohol og kaffe i oktober 2014.

- Jeg gjorde det som et eksperiment og for å se hvor lenge jeg kunne klare meg uten. Først var planen å kutte det ut i to til tre måneder, før det gikk over til å handle om stolthet. Men så endte det med at jeg kjente på hvor bra jeg føler meg uten, forteller Van Schneider til Nettavisen.

Det har nå gått over to år og tre måneder siden han endret vanene sine fra å drikke kaffe og alkohol nesten hver dag, til å kutte det helt.

På sin egen blogg skriver 30-åringen om fire ting han har lært av denne perioden.

The Independent har også omtalt saken.

1. Du sparer 1000 dollar (ca. 9000 norske kroner) hver måned

- Etter to måneder merket jeg at jeg hadde tusen dollar mer på konto. Ja, det er mye, men hvis man regner på det så er det ikke så rart. Det er 33 dollar i alkohol hver dag. Hvis vi antar at jeg annenhver dag tar 2-3 drinker til 10 dollar hver, uten tips, pluss at jeg tar noen vinflasker hjemme, så er vi lett oppe i tusen dollar.

- Noen vil kanskje mene at dette er tung alkoholisme, men tro meg når jeg sier at 1-2 drinker hver dag i New York er mer enn normalt. I tillegg betyr det å gå ut for drinker ofte også at man spiser mer ute.

2. Du får høre mindre sladder

- Fordi du egentlig nesten aldri går på byen lenger. Det er slitsomt å gang på gang måtte fortelle folk hvorfor du ikke drikker og at en drink heller ikke er ok. Når noen spør meg om å bli med ut på drinker, så svarer jeg som regel nei fordi jeg ikke orker å høre på sladder når jeg er edru. Og blir jeg med så holder jeg maks ut en time. Det er så lenge edrue meg varer sammen med en gjeng fulle folk.

- I løpet av perioden oppdaget jeg hvor mange av vennskapene mine som faktisk mest var basert på at vi drakk sammen.

3. Søvnkvaliteten min ble bedre

- Jeg snakker ikke om det å sovne, men kvaliteten på selve søvnen. Jeg sover bedre og våkner opp med mer energi. Før var jeg alltid helt ødelagt om morgenen, og selv hvis jeg bare hadde tatt én øl kvelden før, kunne jeg kjenne den.

4. Ingen kaffe, mindre panikk og stress

- Dette er kanskje mer noe som bare gjelder for meg, men ved å ta vekk kaffe fra dietten min ble jeg mer avslappet. Kaffe gjorde meg hele tiden stresset og ødela fordøyelsen min.

- Jeg elsker lukten av kaffe, og av og til gjør en koffeinfri kaffe susen. Men som regel drikker jeg iste om sommeren og te om vinteren. Jeg fant også ut at «gå å ta en kaffe» mer er en sosial aktivitet framfor lyst på kaffe. Jeg beholdt den sosiale vanen, men byttet ut kaffekoppen med noe annet.

Du kan lese hele bloggen til Tobias Van Schneider her.

- Lært hvilke venner som aksepterte det

30-åringen er fornøyd med valget sitt, og har ingen planer om å drikke verken kaffe eller alkohol igjen.

- Jeg endret vanene mine fordi jeg var nysgjerrige på hvordan det ville bli, og jeg likte hvordan det var.

- Er det ikke vanskelig når du havner i selskap eller andre situasjoner hvor alle andre tar seg noen glass vin?

- Jo, selvsagt. Jeg har lært hvem av vennene mine som ikke tåler at jeg ikke drikker og hvem som synes det er ok. Men som regel pleier jeg i slike situasjoner ikke å lage noe drama ut av at jeg ikke drikker. Og har jeg det ikke gøy, så går jeg.

- Men for å være ærlig så går jeg sjelden på fester, og spesielt ikke fester hvor det er mye alkohol. Min erfaring er at sirkelen din av venner forandrer seg, og måten å være sosial på forandrer seg når man ikke er påvirket av alkohol, åpenbart.

