Dette googler vi mest om sex

Vi har funnet frem åtte av de mest søkte spørsmålene nordmenn googler om sex. De Nyes profil, Nora, har googlet seg frem til svarene.

Er det vanlig med blødninger etter samleie?

Blødninger etter samleie kan ha mange årsaker. De fleste tilfeller er uskyldige eller ufarlige. Det kan komme fra så enkelt som bruk av p- piller, hormonforandringer, liten rift i slimhinnen i skjeden, eller rett og slett for heftig sex. Er blødningene store eller kommer gjentatte ganger, anbefales en gynekologisk undersøkelse, sier Lommelegen.

Kan sex gi urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon er ikke smittsomt. Så det er ikke sånn at sex i seg selv gir deg urinveisinfeksjon, men samleie kan gjøre at bakteriene lettere finner veien til urinrøret. Derfor er det viktig å få inn en god vane at man går og tisser rett etter man har hatt sex. Helst innen ti minutter. På denne måten skyller man ut bakteriene.

Når blir man gravid etter samleie?

Hvis du tilfeldigvis har sex på samme dag som du har eggløsning og ikke går på noen form for prevensjon, så kan du bli gravid samme dag! Men hvis du ikke har eggløsning samme dag som du har sex kan sædcellene leve opptil tre til fem dager. Så da kan du faktisk bli gravid fem dager etter samleie.

Hvordan kjennes sex ut for første gang?

Hvordan sex oppleves for første gang varier fra person til person. Mange jenter opplever at det å ha sex for første gang kan være både vondt og ubehagelig. Da er det spesielt viktig at gutten /kjæresten lytter til jenta og tar en pause om det trengs. Sex for første gang kan bli ganske klønete fordi man ikke vet helt hva man bør gjøre. Men det blir bedre etterhvert! Jo mer trygg man blir på seg selv, sin egen kropp og partneren vil sex bli helt fantastisk. Sex er best med en person du er forelsket eller glad i.

Hvordan vet jeg om jeg har soppinfeksjon?

Kløe og svie i underlivet er de vanligste symptomene på soppinfeksjon. Noen får også litt hvitaktig utflod. Du kan selv forsøke å behandle infeksjonen med å bruke en reseptfri kur fra apoteket i cirka en uke. Hvis det ikke blir noe bedre av dette bør du prate med en lege. Kløe kan også skyldes andre ting. For å forebygge sopp er det viktig å vaske undertøyet sitt på seksti grader, skifte bind ofte når du har mensen. Og noen råder med å sove naken.

Hvor ofte er det vanlig å ha samleie?

Det er store forskjeller på hvor ofte man har sex og det finnes heller ingen fasitsvar å hvor ofte man bør ha samleie. Det viktigste er å gjøre det når du har lyst og føler for det. Google sier at par i alderen 18-29 har et snitt på cirka to ganger i uken. I denne undersøkelsen hadde noen par sex hver eneste dag, imens andre hadde for eksempel én gang i måneden.

Hvorfor gjør penetrering noen ganger vondt?

De fleste kvinner vil oppleve smerter eller ubehag i underlivet på et eller annet tidspunkt. Årsakene kan være infeksjon, en sykdom eller bare at du rett og slett ikke er «tent» nok. Dette fører til at skjeden er veldig tørr noe som kan gi gnagsårliknende følelse. Dette er kanskje den mest vanlige grunnen til smertene. Forsøk om det hjelper med glidemiddel. Dersom plagene er store og kommer gjentatte ganger, bør du oppsøke lege.

Hvor lenge skal sex vare?

Google sier at i snitt varer et samleie cirka fem til sju minutter. Dette er ikke inkludert kosing og «oppvarming» Men jeg vil også si at det ikke bør være en fasit på hvor lenge man bør eller skal ha sex. Tid er ingen målestokk på om sexen er bra. Folk overdriver gjerne hvor lenge man har sex. Det er bedre å ha fantastisk sex i noen minutter enn å stresse med at man må holde på lenge spør du meg!

