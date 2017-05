Dette er jobbene single nordmenn synes er mest attraktive

En undersøkelse gjort av datingappen Happn kartlegger hvilke yrkesgrupper som er de mest populære blant single nordmenn.

Kartleggingen er gjort ved å se på hvilke yrker som får flest crushes, eller matcher om du vil bruke Tinder-språket. En crush eller match oppstår når to brukere liker hverandre og man kan starte en samtale.

Skal man tro på undersøkelsen, kan du være glad for at du enten ble sykepleier, lærer eller servitør hvis du er kvinne. Disse yrkene topper nemlig listen over hvilke yrker single menn digger at kvinner har.

1. Sykepleier

2. Lærer

3. Servitør

4. Psykolog

5. Økonom

6. Selger

7. Managementkonsulent

8. Jurist

9. Lege

10. Markedsfører

- En interessant observasjon i årets kartlegging sammenlignet med fjorårets, er at yrker i helsesektoren, for eksempel lege og sykepleier, har økt i popularitet, sier pressetalsperson Claire Certain.

Kvinnene ser ifølge undersøkelsen ut til å like menn som er økonomer, ingeniører eller gründere aller best.

1. Økonom

2. Ingeniør

3. Adm.dir./gründer

4. Advokat

5. Prosjektleder

6. Selger

7. Lege

8. Psykolog

9. Snekker

10. Militær

