Dette er de mest vanlige bivirkningene av HPV-vaksinen

HPV er et virus som gir infeksjon i hud og slimhinner. Det finnes totalt rundt 200 forskjellige typer HPV. 12 av dem kan knyttes til utvikling av kreft. De to vanligste kreftfremkallende typene HPV er 16 og 18.

Fra 1. november 2016 fikk unge kvinner født mellom 1991 og 1996 tilbud om gratis HPV-vaksine i et toårig vaksinasjonsprogram. Alle jenter får også tilbud om HPV-vaksinen gratis i 7. klasse.

Men hvilke bivirkninger har HPV-vaksinen?

I denne artikkelserien tar Side2 opp HPV, HPV-vaksinen og livmorhalskreftproblematikken. Vi har derfor stilt Folkehelseinstituttet spørsmål som unge kvinner lurer på om HPV.

- Vanlig å få hodepine og føle seg uvel

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, sier til Side2 at den aller vanligste bivirkningen er reaksjon på injeksjonsstedet - i form av lokal smerte, hevelse og rødhet. Dette forekommer hos mer enn en av ti vaksinerte.

- I tillegg er det ikke uvanlig å få hodepine, føle seg litt uvel, kvalm, få vondt i magen og eventuelt feber. Disse bivirkningene forekommer hos rundt 1 av 10 vaksinerte og kommer i løpet av de første 1-2 dagene etter vaksinasjonen og går over etter få dager.

- Hvilke er mest alvorlige?

- Alvorlige allergiske reaksjoner er de mest alvorlige bivirkningene som skyldes vaksinen, men slike reaksjoner er sjeldne. I tillegg kan besvimelser i forbindelse med vaksinasjon bli alvorlige, spesielt hvis de fører til at den vaksinerte personen faller om og skader seg i fallet, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.





- Ikke større risiko for en rekke sykdommer

Folkehelseinstituttet sier at det ikke er vist at HPV-vaksinerte kvinner har større risiko for å utvikle autoimmune sykdommer, ME, nevrologiske sykdommer eller blodpropp enn uvaksinerte kvinner i noen av de store oppfølgingsstudiene som er gjort på HPV-vaksinene.

Det er heller ikke vist at kvinner som har slike sykdommer får forverringer av å få HPV-vaksine.

I 2015 konstaterte den europeiske legemiddelmyndigheten EMA at ingenting tyder på at HPV-vaksinen forårsaker syndromene POTS eller CRPS. EMA gransket saken etter at danske myndigheter slo alarm om at et 50-tall jenter hadde fått POTS og CRPS etter å ha blitt vaksinert mot HPV.

POTS kan gi hjerteklapp, svimmelhet og besvimelser, mens CPRS medfører en kronisk smertetilstand.

HPV-vaksinen Cervarix tilbys gratis til unge kvinner født mellom 1991 og 1996. Her fra St. Hanshaugen helsestasjon.





- Hva tenker dere om tilbakemeldingene dere har fått fra de vaksinerte om bivirkningene av HPV-vaksinen?

- De meldingene Folkehelseinstituttet har fått, reflekterer det som er kjente bivirkninger for vaksinen. De fleste meldingene gjelder symptomer som er kortvarige og milde plager, sier overlegen.

- Bør man tenke på bivirkninger før man lar seg vaksinere?

- Det er viktig å opplyse om eventuelle allergier og tendens til besvimelse i forbindelse med vaksinering eller andre lignende medisinske prosedyrer, slik at man kan ta nødvendige forholdsregler, avslutter Margrethe Greve-Isdahl.

Lurer du på noe om HPV eller livmorhalskreft? Send mail til Astrid-Helen i Side2 (du er selvfølgelig anonym), så kanskje vi lager en oppfølgersak med Folkehelseinstituttet om akkurat ditt spørsmål!

