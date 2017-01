Dette betyr favorittfargen din

Farger. Livet uten farger hadde bokstavelig talt vært alt for svart/hvitt. Vi har alle en favorittfarge. Den fargen vi velger litt oftere enn alle de andre, fargen vi har litt mer av i kleskapet eller velger ubevisst på ting vi kjøper i butikken.

Vi har tatt på oss jobben med å gi deg en oversikt over hva din favorittfarge betyr om deg og din personlighet.

Så vet vi alle at det er lov å ha flere favorittfarger, og skulle du for eksempel like både blått og rødt like mye må du blande. Slik maleren gjør for å få lilla.

Forskjellige farger har forskjellig betydning i forskjellige kulturer, og vi har tatt utgangspunkt i en vestlig psykologisk tolkning av farger i oversiktene du kommer til.

Klikk på bildene av din favorittfargen for å få vite den brutale, ærlige sannheten om deg selv.



Hvis rødt er din favorittfarge klikker du på bildet over.

Hvis blå er din favorittfarge klikker du på bildet over.

Hvis gul er din favorittfarge bør du klikke på bildet over.

Hvis grønn er din favorittfarge så klikker du på bildet over.

Hvis rosa er din favoritt så klikker du over.

Hvis lilla er din favoritt så klikker du på bildet over.

Hvis brun er din favorittfarge bør du klikke over.

Svart er, om du virkelig skal være nøye, ikke en farge. Likevel sier vi at du kan ha svart som favoritt, og da klikker du på bildet over.

Hvis hvitt er din favoritt bør du klikk over.