Derfor lukker vi øynene når vi kysser

Det finnes faktisk en ganske kul grunn til at vi lukker øynene når vi kysser, og det har ingenting å gjøre med at å stirre er kleint.

Svaret er egentlig enkelt - nemlig at hjernen vår synes det er vanskelig å fokusere på de andre sansene om man samtidig skal se på noe som distraherer deg. For å kunne nyte et kyss ordentlig, må vi kvitte oss med andre distraksjoner.

Les også: 8 ting du ikke bør gjøre når du har sex

Det er psykologene Polly Dalton og Sandra Murphy som har sett nærmere på hvorfor vi lukker øynene i en studie publisert i American Psychology Associaton.

Forskerne fant ut dette ved å la deltakerne i studien lete etter ulike bokstaver, samtidig som de ble utsatt for en liten vibrasjon i en av hendene sine.

Deltakerne klarte ikke kjenne vibrasjonene like sterkt fordi de var så opptatt med å lete etter bokstavene.

Les også: Her er de vanligste mytene Sex og samfunn hører om kjønnssykdommer

Og denne: Dette ordet er nøkkelen til et lykkelig forhold

Del denne artikkelen