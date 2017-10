Derfor gjør papirkutt så innmari vondt

Det er noen former for smerte som gjør at man grøsser når man tenker på det, som «enkemannsstøt» - støt mot albuem som gjør vondt helt ut i fingeruppene, spark i leggen eller fotball mot nesa.

Også har vi papirkuttet. AU.

via GIPHY

Men hvorfor gjør det egentlig så innmari vondt med papirkutt? Det er jo bare et lite sår. BBCNews har tidligere skrevet om denne irriterende smerten, og det handler om nerveender. For det første er fingertuppene langt mer ømfintlige enn noe annet sted ellers på kroppen, og man har flere smertereseptorer i fingertuppene.

Ifølge doktor Hayley Goldbach ved University of California, Los Angeles, gjør det selvsagt også vondt å få kutt i ansiktet, armen eller låret, men det føles ikke like intenst og brennende som et papirkutt i fingertuppene.

- Fingertuppene bruker vi til å utforske verden rundt oss, og til å utføre små nøyaktige oppgaver. Derfor er det logisk at vi har små nervefibre der. Det er en slags sikkerhetsmekanisme, sier Hayley.

Altså, det er smertereseptorer i fingertuppene som gir den intense smerten, tross et lite sår.

via GIPHY

Det handler også om et evolusjonsperspektiv, fordi hjernen overvåker mulige trusler mot hendene dine, siden de er det viktigste verktøyet kroppen har for å samhandle med verden, påpeker Hayley.

- Den ekstreme smerten du føler når du skader fingrene, er bare et resultat av at evolusjonen fungerer som den skal - og er en liten oppmuntring til deg for å holde hendene dine trygge.

Også er det en siste ting, ifølge BBC. Og det er at kanten på et papir ikke er så rett og glatt som det kan se ut som. Zoomer man helt inn på papir kan man se at kanten er mer som en sag, enn et knivblad. Papirkuttet «åpner» og rifter derfor huden din mer, enn hvis du skjærer deg med kniv, som gir et mer rent kutt.

Så neste gang du får det irriterende papirkuttet, kan du trøste deg med at du funker som du skal!

via GIPHY

