Derfor flommer Facebook over av hjerter

Det er ikke så sjeldent at mystiske ord eller emojier dukker opp på Facebookstatuser tilsynelatende uten begrunnelse - du husker kanskje landene vennene dine plutselig skulle flytte til, "utfordring akseptert" og frukten som ble listet opp for noen år siden. Nå er det hjerter som gjelder, i samme mystiske stil som tidligere.

Hvis du har lurt på hvor disse hjertene kommer fra, kan vi røpe at det er for å skape oppmerksomhet rundt en god sak - viktigheten av å sjekke seg for brystkreft. Liker du hjertestatusen til en venn, vil du få en melding i innboksen med en oppfordring til å dele et hjerte selv og videresende beskjeden til dine kvinnelige venner.

Som alltid, er det ikke alle som er like overbegeistret over det nye facebookfenomenet. Noen uttrykker sin frustrasjon og forvirring på Twitter over de mystiske hjertene, og andre lar seg irritere over at det skal holdes hemmelig og bare er for kvinner.

Les også: Slik spiser du sunt i 2017

Facebook annoying me again! Women posting hearts to each in support of breast cancer, why is it a secret and why no men! It affects everyone — Rob Butler (@robbutler1984) January 5, 2017

Et fellestrekk for denne typen statusoppfordringer er at de gjerne dukker opp ut av det blå, uten noen åpenbar forklaring og uten tilknytning til andre dager/arrangementer som fokuserer på de samme områdene. Hjertene kommer for eksempel ikke i forbindelse med Rosa Sløyfe, og meldingen som sendes ut oppfordrer til å ikke fortelle hvorfor du har postet hjertet, men heller videresende meldingen med regler til andre kvinnelige venner. Det hele er litt mystisk, og selv om det skaper frustrasjon blant noen skaper det også interesse for hva bakgrunnen er.

WHY IS EVERYONE POSTING HEARTS ON FACEBOOK — katie (@h0rsemanship) January 9, 2017

Selv om det (som mange påpeker) faktisk er oktober som er den offisielle brystkreft-måneden og hjertestuntet skjer på en hemmelighetsfull måte, minner fenomenet om at Facebook brukes til mer enn spredning av falske nyheter og politisk propaganda. Det er kanskje ikke alle som får med seg hva som ligger bak hjertedelingen, men hvis meldingen kan føre til at bare noen få tar en ekstra, potensiell livreddende sjekk av brystene, mener vi i Side2 at den har bidratt med noe positivt. Vi trenger alle litt feelgood i Facebookfeeden vår!