Derfor craver du McDonalds og junkfood

Den enkle forklaringen på hvorfor du etter et ekstra langt nachspiel eller hvis du er litt forkjøla har veldig lyst på en ekstra feit burger, brus med alt det sukkeret man kan stappe i det eller en ekstra dose med smågodt, er veldig enkel.

Av nøyaktig samme grunn til at du ser Kardashians, Bloggerne, Unge Mødre Love Actually eller Luksusfellen. Du føler deg forjævlig, og vil føle deg bedre. Så enkelt.

Folk har selvfølgelig brukt timevis på å undersøke hvorfor vi liker spesielle ting. Faktisk har en matvitenskapsfyr i USA, Steven Witherly, skrevet en 208-siders rapport om hvorfor vi liker junkfood.

Kort oppsummert er det noen faktorer som spiller inn:

Hvordan det er å spise maten

Altså, ikke bare at chipsen smaker paprika - men at den krønsjer riktig i munnen vår. Eller at lukten er deilig. Vi elsker det, blir glade av det og får en opptur av det hele.

Hva som er i maten

Fett og sukker er narkotika for kroppen vår. Vi vil ha mer, mer, MER! Hjernen din reagerer på den perfekte kombinasjonen av det.

Fordi det er enkelt

Vi er late. Det er bare å innrømme det med en gang. Junkfood er ferdig pakket, enkelt å få i seg og lett å forstå.

Men, du, vet du - det finnes noen matvarer som gir deg nesten samme glede som ikke er så slemme mot kroppen din.

Slik som parmesanost, hvitløk, koriander, soyasaus, egg, sopp, pepper, kardemomme og vaniljeekstrakt. Mateksperten over har til og med laget en toppliste:

1. Soyasaus

2. Ost

3. Hvitløk