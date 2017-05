Derfor bør du trene yoga - ifølge Tine Monsen

Side2-blogger Tine Monsen skriver om alt fra hverdagsliv, interiør, mote, mat og trening. Men det er sistnevnte vi har fått en hang up på i det siste, for Tine legger ut noen utrolig inspirerende treningsbilder. Og det er yoga som er tingen.

Derfor tok vi en yoga-prat med bloggeren:

Når og hvorfor startet du med yoga?

- Jeg hadde min aller første yogatime for cirka 2 år siden. Da var kroppen så stiv og støl, og hodet stresset!

Hvorfor liker du yoga så godt?

- Yoga har lært meg å puste! Det er den eneste treningsformen hvor jeg faktisk klarer å legge igjen alt stresset utenfor døren, og soner helt ut på matten. Det er utrolig krevende, og man må fokusere alt man har på å komme seg inn i øvelsene. På den måten trener du hodet til å koble av samtidig som du trener kroppen.

På hvilken måte har yoga påvirket deg?

- Jeg har blitt roligere innvendig, og funnet en fantastisk måte å roe ned hodet på i hektiske perioder. I dag er det så mye man skal ha kontroll på, og man er gjerne alltid «på».

- For ikke å snakke om det fysiske! Jeg har en skade i ryggen, og etter å ha fått kjørt seg litt ekstra gjennom et svangerskap var jeg faktisk litt desperat etter noe som kunne hjelpe. Det hjelper svært lite å sitte bøyd over datamaskiner og mobiltelefoner hele dagen, så jeg måtte bare ta tak og få gjort noe. Kroppen har gått fra å være den stiveste personen yogainstruktøren min sikkert har sett, til å sakte men sikkert bli mer samarbeidsvillig, smidigere og sterkere. Jeg har jobbet masse med balanseøvelser, og etter hvert dukket det opp en indre balanse også. Det er veldig rart hvordan yoga faktisk virker på flere plan!

Hva er dine beste tips til folk som har lyst til å begynne med yoga?

- Bare begynn! Jeg var litt stresset over at jeg var så sinnsykt stiv, og syns i starten at det rett og slett var litt flaut hvor stiv jeg faktisk var. Men det er jo vi som er stive som trenger yoga mest, så jeg troppet opp på matten og bare stod i det. Drit i hva som skjer på nabomatten, i yoga konkurrerer du faktisk kun med deg selv. I tillegg er det veldig lurt å prøve noen forskjellige former for yoga, det er mange forskjellige typer å velge i og du må kanskje prøve deg frem før du finner en gren som passer for deg.

Hva er dine (yoga) treningsrutiner nå?

- Jeg trenger vinyasa yoga fem ganger i uken hos min fantastiske instruktør Maria Fürst, og setter av tid til det i kalenderen! Trening er fort det som ryker først når man får mye å gjøre, men jeg passer på å prioritere de timene. Både kroppen og hodet trenger det.

Hvor henter du best yoga-inspo?

- Jeg elsker instagram og finner masse inspirasjon der. Jeg synes også det er hyggelig å dele inspirasjon selv på min egen instagram @tinemonsenno. Bare sjekk ut @nudeyogagirl på instagram for eksempel, hun tar de vakreste bildene! Søker du på hashtaggen #yogainspiration kan du drømme deg helt bort.

Noe annet du vil legge til?

- Jeg har gått fra å se på yoga som litt kjedelig trening, til å elske det. Yoga får deg både til å svette og miste pusten!

