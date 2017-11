Denne kunstneren laget en fotoserie om strekkmerker. Resultatet er fantastisk

Instagram-sensasjonen Sara Shakeel er kjent for å skape billedkunst som de fleste blir riktig imponert over. Bildene hennes er som oftest alternative, og hun tolker gjerne verden litt annerledes enn det vi er vant til.

Sara brukte nylige sine kunstneriske ferdigheter til å skape en oppløftende fotoserie om strekkmerker på Instagram. Artisten har lagt til gull glitter, blå glitter og skinnende effekter på bilder av kvinner med strekkmerker.

Sara forteller Cosmopolitan at formålet med fotoserien er å få frem at strekkmerker, cellulitt og kroppspositivitet er viktig å normalisere. Hun håper at hun også kan legge til flere bilder til fotoserien.

- Strekkmerker er noe jeg kan relatere til, sier Sara til Cosmopolitan.

Sara forteller at vektøkning gav henne noen striper, og at ideen bak bildene var å fylle dem opp med noe slående vakkert. Og det fikk hun til.

