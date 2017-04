Coca-Cola har lansert ny brus med kostfiber

Coca-Cola har lansert brusen Coca-Cola Plus i Japan, og brusen har et annet formål foruten at den skal hjelpe deg med å slukke tørsten.

Den skal nemlig hjelpe deg med fordøyelsen.

Coca-Cola Plus inneholder et kostfiber kalt dextrin. Kostfiber kan hjelpe til å forebygge forstoppelse.

Coca-Cola Plus kommer i en hvit flaske med den gjenkjennelige logoen på.

Det er en såkalt FOSHU-drikk (Food of Specified Health Use), som er en voksende del av drikkevaremarkedet i Japan.

- Coca-Cola Plus er en sukkerfri og kalorifri drikk med FOSHU-egenskaper og deilig Coca-Cola smak, så vi håper folk vil drikke den til måltidene sine, sier David Michaels, direktør for produktutvikling i Coca-Cola i Asia, i en pressemelding.

Vi ble selvfølgelig nysgjerrige, og tok en prat med Coca-Cola Norge for å høre med dem om den nye brusen er planlagt til Norge.

- Vi kan dessverre ikke kommentere fremtidige lanseringer, men denne varianten er laget for det japanske markedet og er ukjent for oss, sier Mette Vinther Tanlberg, kommunikasjonssjef i Coca-Cola Norge til Side2.

- Coca-Cola har flere tusen ulike produkter globalt, og mange av dem er tilpasset lokale preferanser. Siden Norge er et lite marked, selger vi et begrenset utvalg av våre globale produkter her til lands. Et eksempel på en norsk kuriositet har jo lenge vært Urge, som ikke har vært mulig å finne i så mange andre land, fortsetter hun.

