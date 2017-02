Budkrig om den norske vagina-boken

Legestudentene og Side2-bloggerne bak «Underlivet», Nina Brochmann (29) og Ellen Støkken Dahl (26), har skrevet boken «Gleden med skjeden», som kom ut i midten av januar.

Nå vil «alle» ha den norske boken om underlivet, og det har vært budrunde om hvem som skal få gi ut: «The Wonder Down Under», som den vil hete på engelsk, ifølge VG.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende. Hele verden synes å være desperate etter boken, og jeg har jobbet 12-13 timers dager hele uken bare for å svare entusiastiske forleggere rundt i verden - og er vel oppe i over hundre henvendelser om boken nå, forteller rettighetssjef Even Råkil i Aschehougs Oslo Literary Agency til avisen.

Boken er allerede solgt til blant annet Israel, Sverige, Brasil, Nederland, Tyskland, Finland, Danmark, Italia og Spania.

Det skal ha kommet inn bud fra blant annet Frankrike, England og USA også.

VG skriver at et forlag la inn et sekssifret beløp for å sikre seg rettighetene, men fikk avslag, fordi det var så stor interesse fra flere.

- Det er mye skam knyttet til kvinnekropp og seksuell helse, og kanskje i enda større grad utenfor Norges grenser, sier Ellen.

Boken handler kort fortalt om alt du trenger å vite om underlivet. Du får lære om klitoris, hormoner og prevensjon. I tillegg skrives det om kvinnesykdommer.

I omtalen av boka heter det: «Er du sikker på at du kjenner ditt eget underliv? Selv om kvinnens kjønnsorganer ikke akkurat er en ny oppdagelse, er det utrolig mye kvinner ikke vet om sin egen kropp. Vet du egentlig hvorfor mensen gjør vondt? Finnes jomfruhinnen? Hvorfor sliter du med å få orgasme»

- Viktig vi kan gi god seksuell helse



Forfatter Ellen Støkken Dahl synes suksessen med boken er hyggelig, og ikke minst viktig:

- Det føles overveldende, og det er veldig hyggelig at så mange har lyst til å gi ut boken i sine respektive land. Det er veldig fint for vår egen del, men aller mest fordi vi får spredd et prosjekt vi har stor tro på og synes er viktig, til andre land, sier Ellen til Side2, og legger til:

- «Gleden med skjeden» er et folkeopplysningsprosjekt. Det er mye skam knyttet til kvinnekropp og seksuell helse, og kanskje i enda større grad utenfor Norges grenser. At flere land er opptatt av boken, viser at det er et tilsvarende hull i markedet der, som i Norge. Dagens seksualundervisning og kildene som unge mennesker har tilgang til i dag er for dårlige – derfor er det viktig hvis vi kan bidra til å gi andre kvinner god og trygg informasjon om seksuell helse.