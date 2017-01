Brystvorte-kontoen som lurer Instagram

Beklager brystvorte-spam, men disse bildene har faktisk et poeng.

Gjennom Instagram-kontoen «Genderlessnipples» deles det bilder av brystvorter for å vise at sosiale medier ikke bør gjøre forskjell på kvinner og menn. Eller rettere sagt kvinnelige og mannlige bryster.

«Menn får lov til å vise brystvortene sine, mens kvinner blir utestengt. La oss endre disse reglene», heter det fra gruppa.

KJØNN OG SOSIALE MEDIER: Ser du hvilke foto som er menn og kvinner?

På kontoen deles nærbilder av brystvorter, slik at det skal være vanskelig å se hvilket kjønn det er snakk om. Dette gjør at Instagram ikke klarer å skille, og følge sine egne retningslinjer, heter det ifølge Papermagazine.

Ifølge Instagrams retningslinjer heter det blant annet at «Du må ikke publisere bilder av nakne eller delvis nakne personer eller bilder eller annet innhold av voldelig, diskriminerende, ulovlig, krenkende, hatefull, pornografisk eller seksuell karakter via tjenesten.» Tidligere har det vært kjent at tjenesten har gjort forskjell på kjønn og nakenhet, og fjernet kvinnelige bryster.



Fjernet mannlig brystvorte



Få dager etter at de første bildene ble delt på «Genderlessnipples» ble bilder av en mann fjernet.

Personene bak brystvorte-kontoen fikk dermed fram poenget sitt, og svarte Instagram da de fikk en advarsel om upassende bilde:

- Instagram, dere klarer ikke se forskjellen på mannlige og kvinnelige brystvorter, og hvem kan egentlig det? Så hvorfor har dere forbud mot kvinnelige bryster når de er så like?