Bodybuilder utestengt fra treningssenter etter å ha postet mobbevideo av eldre kvinne

(SIDE2): Mannen som trente ved GO Health Club i Brisbane, Australia, er nå utestengt på livstid fra treningskjeden.

Grunnen er at han filmet en eldre kvinne ved det samme treningssenteret og la ut filmen på sin Instagram-profil.

- Aldri ledd så mye



Mannen, som har en profil der han poster bilder av seg selv mens han trener og pumper muskler har over 1000 følgere.

Ifølge avisen Daily Mail skal han ha skrevet: «Jeg har aldri ledd så mye» under videoen.

Videoen, som også er postet på YouTube, viser en eldre dame som prøver å bruke pullup-maskinen.

Ansatt ved senteret likte video



En ansatt ved treningssenteret skal også ha likt posten og postet flere smilende latter-emojis under videoen.

En talsperson for GO Health Club har senere erklært at den ansatte beklager på det sterkeste kommentarene i sosiale medier, og at vedkommende også er i en prosesss for å beklage til kvinnen som er filmet. De kan også fortelle at mannen som har lagt ut videoen er utestengt for livstid.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Denne meldingen la treningssenteret ut Facebook etter hendelsen.

Etter at saken er blitt kjent gjennom sosiale medier har flere sinte medlemmer og andre kontaktet treningssenteret og bedt dem ta aksjon.

Mannen skal også ha slettet sin Instagram-konto.

Dersom du ble inspirert til å trene? Se disse videoene: