Beth sover i månedsvis av gangen

Beth Goodier (22) har fått diagnosen Kleine-Levin syndom (KLS), som er en svært sjelden søvnsykdom. Personer med syndromet kan sove i alt fra to døgn til opptil flere uker.

Historien om Beth omtales nå i en rekke britiske aviser. Da hun var 17 år gammel falt hun i søvn, og våknet ikke ordentlig før seks måneder senere, skriver DailyMail.

Hun kan sove i opptil 22 timer i døgnet, og bare være oppe for å spise og gå på toalettet, men selv da er hun i en søvnlignende tilstand.

Nylig gikk Beth inn i en ny sovetilstand, og moren og hun selv deler sykdomsforløpet på Facebook:

KLS vises på BBC



For Beths del begynte hun å føle seg utmattet da hun var 16 år. Familien tenkte det var vanlige tegn på at hun er tenåring, men en dag sovnet hun på sofaen og våknet ikke igjen. Siden hun fikk diagnosen, har hun sovet mer enn hun har vært våken.

Årsaken til at Beths historie nå tas opp, er fordi KLS, også kjent som Sleeping Beauty Syndrome, skal sendes på BBC hvor serien tar opp sjeldne sykdommer.

Svært sjelden sykdom



KLS settes på dagsorden da rundt 100 unge personer i Storbritannia er diagnostisert med sykdommen, og sover seg gjennom en viktig tid i sitt unge liv.

I Norge kjenner man til i overkant av 10 KLS-pasienter (2016), ifølge Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser (NEVSOM).

Det er ikke kjent hvorfor noen får KLS, men første episode kommer gjerne noen dager etter en febril eller sykdomslignende episode. Dette kan være for eksempel influensa eller virusinfeksjon. KLS debuterer ofte i ungdomsårene, og 85 prosent av pasientene har KLS i rundt 10-12 år før en slutter å ha episoder.

- Vet ikke når hun våkner



DailyMail skriver at Beth nå er inne i en søvnperiode, og at hun har sovet i to og en halv måned. Hverken medisner eller det å prøve å vekke henne hjelper. Hun besøker legen sin med jevne mellomrom, men da må hun trilles i rullestol fordi hun er for sliten til å gå, skriver Cosmopolitan.

- Det er som natt og dag, sier moren Janine (48)

- Hun kan våkne opp i morgen, og da er det snakk om et kappløp med tiden og leve det livet hun skulle ha hatt. Hun forter seg å ta opp kontakten med vennene sine, men vi vet ikke når hun kan sovne igjen.