Annica Englund hylles for sin drastiske livsstilsforandring

Denne uken deler skjønnhetsblogger Annica Englund et før og etter-bilde av seg selv på Instagram. Hun får skryt for det ærlige bildet i sosiale medier, som er følge av en langvarig og drastisk livsstilsendring.

Vendepunktet kom etter at hun deltok i Big Brother i 2012. Da levde hun et liv med mye festing og sene netter med ferdigmat. Dette har hun byttet ut mot tidlige morgener på treningssenteret, mindre stress og sunn mat.

Annica er en kjent blogger i Sverige, og skriver om trening, kosthold, makeup og deler sine favorittøvelser. Hun påpeker ofte at hun er for en sunn innstlling til mat og trening og at hun derfor ikke har noe strengt kostholdsregime. Hun er også for at man skal hvile, ifølge Nyheter24.

Annnica mener også at jenter ikke skal være redd for å trene styrke for å bli store eller får muskler.

- Ikke vær redd for å trene og bygge muskler, for du strammer bare opp, skriver hun på bloggen sin under et innlegg om styrketrening for rumpa.

Det er ikke bare forandringen som Annica får oppmerksomhet for denne uka, men også at hun er ærlig på hvorfor hun føler seg bedre enn på lenge.