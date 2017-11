Amanda bestemte seg for å fjerne bort overflødig hud. Da begynte kritikken å hagle

I dagens samfunn er det flere kvinner som velger å ta til sosiale plattformer for å inspirere andre. 25 år gamle Amanda Roberts fra California er en av dem.

Hun er en selverklært kroppspositivitist som har lenge dokumentert sitt forhold til kropp og helse gjennom Instagram-kontoen sin, mandas_muffintop.

Les også: - Denne kunstneren laget en fotoserie om strekkmerker. Resultatet er fantastisk

Nylig gikk hun ned 68 kilo, og hadde igjen 6 kilo med overflødig hud. Med dette kom det flere utfordringer som Amanda måtte tilpasse seg til.

Et innlegg delt av Amanda Roberts (@mandas_muffintop) mandag 13. Nov.. 2017 PST



- Da jeg først innså hvor mye overflødig hud jeg hadde, og alt det medisinske som kom med det, bestemte jeg meg for å elske kroppen min som den var, forteller Amanda til amerikanske Buzzfeed.

Amanda forklarer også Buzzfeed at hun var sikker på at hun ikke kom til å ha råd til å fjerne den overflødige huden, og at hun kom til å trenge det etter hvert.

Kroppspositivist

Amanda landet i talkshowet Doctors der hun diskuterte kroppspositivitet og kampen mot kroppspress. Hun ble senere overrasket med muligheten til å fjerne bort den overflødige huden.

Et innlegg delt av Amanda Roberts (@mandas_muffintop) tirsdag 24. Okt.. 2017 PDT



Amanda uttrykket til Buzzfeed at hun hadde blandede følelser da hun først fikk nyheten.

Les også: - Slik bekjemper de kroppspresset

- Jeg ble lettet da jeg fant ut at jeg lenger ikke trengte å vente flere år for å få fjernet den løse huden min, men samtidig var det litt trist. Jeg hadde endelig lært meg å elske kroppen min som den hadde blitt.

Et innlegg delt av Amanda Roberts (@mandas_muffintop) onsdag 25. Okt.. 2017 PDT

Kritikken haglet inn

Da Amanda delte nyheten med følgerne på Instagram, fikk hun ikke responsen som hun hadde håpet på. Amanda ble kritisert for å være en falsk kroppspositivitist, og at hun nå gjorde alt for oppmerksomhet.

- Om man elsker seg selv, tar man gjerne beslutninger som passer best til sin kropp, sier Amanda angående kritikken.

Les også: - Sophie Elise tar et oppgjør med dem som kritiserer henne for å ha lagt på seg

Amanda forklarer at før operasjonen lærte hun å elske den overflødige huden sin. Istedenfor å se huden som en dårlig påminnelse om fortiden hennes, anså hun det på hvor langt hun hadde kommet.

Vi heier på deg, Amanda. For ei dame! 😍

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen