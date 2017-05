Alyse (22) sluttet å bruke deodorant - dette skjedde med kroppen

Alyse Brautigam (22) er bosatt på Hawaii og er blitt en kjent YouTuber, instagrammer og driver nettsiden «raw-alignment», hvor hun veileder om raw food og vegansk kosthold.

Til DailyMail har hun tidligere fortalte om hvorfor hun sluttet å bruke deodorant, og at selv om hun svetter som alle andre, så lukter hun aldri vondt. Årsaken, ifølge henne selv, er hennes veganske kosthold. Nå går saken med Alyse viralt igjen.

Alyse forteller i en vlog at hun får mange negative kommentarer fra følgere fordi hun ikke barberer seg i armhulene, og fordi de mener hun ikke er renslig. Til nettrollene svarer 22-åringen at hun dusjer jevnlig og at hun er renslig, men at hun ikke trenger skjønnhetsprodukter. Hun mener kostholdet hennes gjør at kroppen etterlater seg minimalt med vond lukt.

- Etter at jeg gjorde om på kostholdet mitt har hormonenen mine kommet i balanse og kroppslukten min har endret seg. Men det er ikke fordi jeg ikke svetter. Jeg trener på treningsstudio og da svetter jeg som en gris.

Alyse mener at mat som pizza og bakst kan gjøre at man lukter mer svette, men etter at hun endret til å spise mye fukt, grønnsaker og et generelt vegansk kosthold, kunne hun kaste deodoranten.

