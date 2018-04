Å poste kjærestebilder i sosiale medier kan avsløre usikkerhet

Tidligere denne uken annonserte stjerneparet Channing Tatum og Jenna Dewan at de går hvert til sitt etter ni års ekteskap i en uttalelse til pressen og en Instagram-post på hver sine kontoer.

Paret sier i uttalelsen at de skilles som venner, og sier forholdet ikke har tatt slutt på grunn av hemmeligheter eller slibrige hendelser, men at de i kjærlighet til hverandre har valgt å avslutte ekteskapet.

Skuespillerparet Channing Tatum og Jenna Dewan har valgt å gå hvert til sitt etter et ni år langt ekteskap.



«Slette eller ikke slette?»

Et evig spørsmål når det blir slutt med kjæresten, er om man skal slette alle spor av dem i sosiale medier eller ikke.

Mens Jenna Dewan har slettet (i alle fall alle nylige) spor av Channing fra Instagram, har Channing foreløpig valgt å la dem stå, slik som denne hyllesten på bursdagen hennes fra desember 2017:

Kan forsøke å skjule usikkerhet

I en artikkel hos Cosmopolitan, skriver magasinet at det kan ha virket som om eksparet har vært svært forelsket for alle følgerne deres.

De har ofte lagt ut romantiske poster om hverandre og kjærligheten dem i mellom. Nettopp dét kan i enkelte tilfeller være et rødt flagg, ifølge en forskningsstudie. Likevel vites det ingenting om dette er tilfelle for Channing Tatum og Jenna Dewan.

Studien «Can You Tell I'm in a Relationship» fra 2014 har blant tatt for seg hvordan par oppfører seg i sosiale medier.

I studien ønsket forskerne å finne ut om par som er aktive i sosiale medier er lykkeligere og mer stabile sammenlignet med dem som unngikk kamera.

Forskerne bak studien har tvert i mot antydet at par som har en høy såkalt «forholdssynlighet» eller med andre ord ofte viser frem kjærligheten de har til hverandre, for eksempel i sosiale medier, kan forsøke å skjule usikkerhet.

Forskjell på frekvens

Det er selvfølgelig ingenting galt i å legge ut et hyggelig kjærestebilde av seg selv og typen/dama/den man er glad i. Det er nemlig en forskjell på hva du deler og hvor ofte.

Men hvis det påtakelig ofte blir lagt ut bilder om hvor masse man elsker hverandre, hvor fint man har det sammen og hvor fine middagsdater man har sammen, kan det være et tegn på at ikke alt er som det skal være.

Hypotesen deres forankres i det som kalles tilknytningsteori, som ifølge en artikkel fra 2012 hos Psykologtidsskriftet opprinnelig har vært mer kjent blant norske psykologer i betydningen av barn og foreldre-barn-relasjoner.

De siste par tiårene har den i større grad blitt brukt på nære relasjoner mellom voksne mennesker, spesielt de emosjonelle og kommunikative prosessene i et kjæresteforhold.

Forskerne tror at de som har en tendens til å være unnvikende eller trekke seg vekk fra partneren har mindre behov for at forholdet skal være synlig enn de som trenger mer bekreftelse fra partneren sin.

- I det store og det hele, hadde folk en tendens til å gjøre forholdet mer synlig hvis de følte seg usikre på partnerens følelser, konkluderer forskerne bak studien.

