7 myter om kjønnssykdommer du må slutte å tro på

Kjønnssykdommer er veldig vanlig, og omkring halvparten av oss vil få det i løpet av livet. Likevel hersker det mange misforståelser og myter rundt det.

Huffington Post og Independent har listet opp noen av de vanligste mytene rundt kjønnssykdommer og hvordan de smitter. Her får du noen av dem:

1. Du må ha sex for å få en kjønnssykdom.

Både herpes og HPV kan smitte ved hudkontakt alene, sier doktor Samuel Malloy, medisinsk direktør ved DrFelix.

2. Hvis du har en kjønnssykdom, vil du merke det.

Halvparten av oss får en seksuelt overførbar sykdom i løpet av livet, og mange er ikke klar over det en gang. Klamydia er den vanligste sykdommen som kan oppstå uten symptomer. Gynekolog Kelly Culwell sier at dersom den ikke behandles, kan den lede til sterilitet, kronisk smerte i bekkenet og komplikasjoner under graviditet. Greit å stikke til gynekologen og bli hundre prosent sikker, med andre ord.

3. Du kan bare få en kjønnssykdom av en annen person.

Seksuelt overførbare sykdommer kan også smitte ved bruk av sexleketøy. Skitne sexleketøy kan også føre til andre infeksjoner, så vær nøye med vask og rens.

Kjønnssykdommer kan også smitte gjennom bruk av sexleketøy.





4. Du kan få en kjønnssykdom fra offentlige toalettseter

Dette er en myte som fortsatt eksisterer, men som altså ikke stemmer. Du kan bli smittet gjennom ubeskyttet vaginal-, oral- og analsex, ved kontakt mellom kjønnsorganer eller ved å dele sexleketøy, men ikke fra toalettseter.

5. Jo renere du er, jo mindre sjanse er det for å bli smittet.

Sorry folkens, men det funker for eksempel ikke å pusse tennene etter oralsex eller å vaske seg etter sex, ifølge doktor Malloy. Faktisk kan det å vaske seg for mye forstyrre bakteriebalansen og svekke immunsystemet ditt.

6. Bare folk som har mange sexpartnere får seksuelt kjønnssykdom.

Uansett om du har hatt sex én eller hundre ganger, kan seksuelt overførbare sykdommer smitte både gjennom vaginal-, oral- og analsex, ved hudkontakt og ved å dele sexleketøy.

7. Å teste seg for kjønnssykdommer er smertefullt.

Du trenger ikke bekymre deg om du har planer om å teste deg for kjønnssykdommer. For både menn og kvinner kan det i noen tilfeller være så enkelt som en urinprøve, blodprøve, eller en enkel undersøkelse av underlivet. Det kan være ubehagelig der og da, men gjør ikke direkte vondt.

