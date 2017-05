6 grunner til at folk faker orgasme

Nesten åtte av ti kvinner har faket orgasme, viser en tidligere undersøkelse fra University of Kansas. (Så du er ikke alene😉)

I studien kom det fram at mer enn hver tredje kvinne oppgir å simulere orgasmen fordi de opplever at det er forventet av dem at de skal nå den. Blant menn var det mer vanlig å fake orgasme på grunn av en følelse av usikkerhet.

Bakgrunn: «Nesten alle» kvinner faker orgasme

Men hvorfor later vi som om alt er helt fantastisk på soverommet? Forskere ved Universitetet i Kansas har prøvd å finne noen grunner. I studien «Development and Validation of the Pretending Orgasm Reasons Measure» kommer det fram at dette er de seks vanligste årsakene til at vi faker orgasme:

1. Det føles bra

2. Gjør det for partnerens skyld

3. Ikke interessert i å ha sex



4. Handler om manipulering/makt

5. Usikkerhet

6. Mangel på følelsesmessig kommunikasjon

Seksuell dysfunksjon ble satt i sammenheng med hyppigheten av at man later som om man får orgasme - spesielt når det gjelder punktene «usikkerhet», «ikke interessert i å ha sex», «faker for partnerens skyld» og når det gjelder «dårlig kommunikasjon i forholdet». Seksuell dysfunksjon vil si at man mangler lyst, har vansker med å få orgasme eller kan oppleve smerter under samleie.

Del denne artikkelen