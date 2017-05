5 ting som kan skje med kroppen om du ikke får nok søvn

Vi vet nok alle hvor kjipt og vanskelig det kan være å fungere som man egentlig skal nårdu ikke har fått sovet nok. Men sett bort i fra bare det å være trøtt og sliten, kan for lite søvn også påvirke andre ting ved helsen din.

Indy100 har listet opp ting som kan skje med kroppen om du ikke får sovet nok hver dag. Vi har samlet sammen noen av dem her.

1. Risikoen for enkelte sykdommer øker

Ifølge National Health Service (NHS), det statlige helsevesenet i Storbritannia, kan for lite søvn gjøre at du står i større fare for å få hjertesykdommer, høyt blodtrykk og diabetes.

2. Det kan påvirke hjernen

Ifølge NHS kan det å sove for lite over lengre perioder gjøre deg mer utsatt for både depresjon og angst.

Hjernen vår kvitter seg også med uønskede minner som en del av det som er en helt sunn og naturlig prosess. Å ikke gjøre dette, kan lede til psykiske sykdommer, inkludert posttraumatisk stress. Søvn sies å være en viktig del av denne prosessen, ifølge forskning.

3. Det reduserer sexlysten

NHS melder også at de som sover lite over lengre tid har lavere sexlyst. En studie fra University of Chicago fra 2011, viser blant annet at menn som får mindre enn fem timer søvn hver natt, har et lavere testosteronnivå enn de som sover nok, skriver Telegraph.

4. Større sjanse for å bli overvektig

En forskningsstudie om søvn fra Penn State University i 2012 viser at for lite søvn kan knyttes til forandringer i apetitt som gjør at folk spiser mer.

5. Du eldes fortere

Flere studier antyder at hudens aldringsprosess går fortere når du ikke får nok søvn. Forskere ved University Hospitals Case Medicals Center i Cleveland mener at de som sover dårlig har flere tegn på for tidlig aldring sammenlignet med de som sover nok. For eksempel dårligere elastisitet i huden og mer linjer.

