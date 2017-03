34.000 flere har testet seg for celleforandringer etter #sjekkdeg-kampanjen

Kampanjen #sjekkdeg og avdøde Thea Steens engasjement og arbeid for at flere kvinner skulle sjekke seg for celleforandringer og livmorhalskreft får æren for at 34.109 flere kvinner har testet seg de to siste årene.

Før kampanjen tok stadig færre unge kvinner celleprøve, men trenden har nå snudd, skriver TV 2.

Mange av de som nå har valgt å teste seg er unge kvinner mellom 25 og 29 år, men også flere eldre kvinner sjekker seg.

En celleprøve gir mulighet til å oppdage forstadier til livmorhalskreft, slik at det blir lettere å eventuelt fange opp og forebygge sykdom.

Fakta om livmorhalskreft: HPV er en så vanlig seksuell overførbar infeksjon at de fleste norske kvinner og menn blir smittet i løpet av livet. De fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer. Hos de fleste går infeksjonen over av seg selv, men hos noen blir den vedvarende og kan føre til utvikling av livmorhalskreft. Det er ukjent hvorfor noen av de som smittes får kreft, mens andre ikke får det. For å se etter forstadier til livmorhalskreft (celleforandringer) innkalles alle norske kvinner mellom 25 og 69 år til ”celleprøve” (masseundersøkelsen mot livmorhalskreft) hvert 3. år. Mer enn 3000 norske kvinner får operert vekk deler av livmorhalsen hvert år for å unngå at alvorlige celleforandringer utvikler seg videre til livmorhalskreft. Denne behandlingen gir økt risiko for senaborter og for tidlige fødsler. Tross masseundersøkelsesprogrammet og oppfølging av kvinner med celleforandringer er det hvert år ca. 300 kvinner som får livmorhalskreft og 75-100 som dør av denne kreftformen. HPV kan også føre til andre former for kreft, som kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner og kreft i penis hos menn. Hos begge kjønn kan kreft i endetarmskanalen, i munnhule og svelg ha sammenheng med HPV-infeksjon. Visse typer HPV kan også føre til kjønnsvorter (kondylomer) hos begge kjønn. Kilde: Folkehelseinstituttet



– Uten Theas engasjement, kontakter og viljen til å dele sin sterke historie hadde vi ikke oppnådd disse resultatene. Sammen har vi lykkes i å forhindre at flere jenter kommer i samme situasjon som Thea, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til TV 2.

- Får igjen så sinnsykt mye

Thea Steen døde av livmorhalskreft 17. juli 2016.

Hun ble diagnostisert med kreft i 2015 etter at hun hadde flyttet til New York for å jobbe som frilansjournalist.

Etter at hun hadde fått diagnosen, viet Thea Steen tiden sin til å jobber for at flere kvinner skulle sjekke seg og oppdage eventuell livmorhalskreft tidligere.

#Sjekkdeg-kampanjen ble lansert i september 2015 i samarbeid med Kreftforeningen og Det Nye.

Thea Steen har også drevet egen blogg der hun har holdt leserne sine oppdatert på sykdomsforløpet.

Hun innrømmet at bloggen og #sjekkdeg-kampanjen krever sitt, men at det definitivt var verdt det:

- Jeg bruker mye krefter på det, krefter jeg ikke alltid har, men så får jeg igjen så sinnsykt mye for det, sa Steen.

Thea Steen fikk livmorhalskreft som 25-åring. Hun fikk behandling på Haukeland sykehus.

Venter ikke nedgang før om 10-15 år

I Norge får omkring 300 kvinner livmorhalskreft i løpet av året, og en tredjedel av disse er under 40 år. Det dør rundt 70 kvinner av sykdommen i året.

Selv om mange flere nå sjekker seg, er det ikke forventet at antall krefttilfeller går ned før om 10-15 år - dette fordi livmorhalskreft kan bruke mange år på å utvikle seg.

Onsdag vises dokumentaren «Thea - to somre, en vinter» på TV 2. Dokumentaren følger Thea og familien hennes helt til slutten.

