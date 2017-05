«13 Reasons Why»: - Serien kan ha påvirket barns tanker om selvmord

- Serien er ikke virkelighet. Den er ikke basert på forskning og kunnskap om selvmord, sier Kari Næss, fagkoordinator ved Voksne for Barn, til Side2.

Organisasjonen har den siste tiden fått flere henvendelser til rådgivningen som handler om temaet selvmord. «Serien «13 Reasons Why», eller 13 gode grunner på norsk, er blitt et fenomen og en snakkis og den går som en farsott gjennom utallige tenåringsrom i disse dager», heter det på nettsiden til organisasjonen, som arbeider for barn og unges psykiske helse.

Kari Næss, fagkoordinator i Voksne for Barn.

På grunn av taushetsplikten er det vanskelig å svare på hvor mange henvendelser de har fått, eller konkret hva de går ut på, men det har vært noen telefoner den siste tiden fra bekymrede foreldre og andre voksne, opplyser Kari.

- Av henvendelsene vi har fått kan det se ut som at serien kan ha påvirket barns tanker om selvmord.

Kritikken av 13 Reasons Why



13 Reasons Why er en amerikansk dramaserie, basert på boken ved samme navn. Den handler om 17 år gamle Hannah Baker som begår selvmord. Før hun tar sitt eget liv, spiller hun inn 13 kassetter som inneholder 13 grunner til at hun velger å avslutte livet sitt. Disse kassettene sendes til klassekamerater. Serien er produsert av popstjernen Selena Gomez.

Les også: Selena Gomez svarer på «13 Reasons Why»-kritikken

Siden den ble sluppet på Netflix, er 13 Reasons Why blitt svært omdiskutert. Den har fått kritikk for måten den skildrer selvmord på en overfladisk måte, og at den ikke viser tenåringer at det finnes alternativ til å ta sitt eget liv når man har det vanskelig. Kritikken har også gått ut på at det ikke settes selvmordstanker i sammenheng med psykiske problemer.

Les også: «13 Reasons Why» beskyldes for å glorifisere selvmord

- Forhåpentligvis skaper det refleksjoner



Også her hjemme har fagfolk reagert på serien, og frykten går ut på at serien kan få ungdom på farlige tanker. Kari har sett TV-serien, og mener at det er bra underholdningsbransjen tar opp temaer som selvmord og andre utfordringer ungdom kan stå overfor.

Selena Gomez er et forbilde for mange unge jenter. Hun er produsent for Netflix-serien, og har svart på kritikken mot «13 Reasons Why» i et intervju forrige uke.

- Hovedformålet med denne serien er å underholde. Og forhåpentligvis kan serien skape refleksjon rundt temaet. Men den kan også sette unge mennesker på farlige tanker. Vi vet at miljømessige faktorer ved selvmord, og dramatiske og sensasjonelle skildringer som viser tid og sted og beskrivelser av selvmord, kan være potensielle farer. Jo mer man går i detalj, jo sterkere er potensialet for smitte. Alt dette vises detaljert i serien, sier Kari.

Unge kan reagerer dramatisk



Hun påpeker at barn og ungdoms hjerne ikke er ferdig utviklet. Frontallappen hos unge er uferdig og da er man disponert å reagere dramatisk på hendelser. Kari nevner eksempler på alt fra dårlige resultater på eksamen, dårlig selvbilde, ulykkelig forelskelse eller utestengelse fra venneflokken.

- Vi må huske at unge heller ikke har den erfaringen og kunnskapen som voksne, og er dermed ekstra sårbare. Serien har nemlig fått kritikk for å omhandle selvmord overfladisk. Det serien ikke omhandler er at psykiske problemer som regel er til stede når det gjelder selvmord.

Selvmord settes ikke i sammenheng med å ha psykiske problemer i serien, og det er viktig å være åpen om psykiske problemer for å forebygge selvmord. Kari understreker at psykiske problemer kan komme raskt, som depresjon, at det ikke er uvanlig og at alle kan få det. Og det kan behandles.

Kari påpeker i den sammenheng at serien har utelatt å belyse at man kan og bør søke om hjelp. (Dette er også kritikk Netflix har tatt til seg - i tillegg til de tretten originale episodene, har Netflix produsert en ekstraepisode som tar for seg de sensitive temaene som serien omhandler. I denne episoden, samt på et eget nettsted, er det opplyst om hvor TV-seerne kan oppsøke hjelp, opplyser Kari).

De to hovedrollene. Katherine Langford i rollen som Hannah, og Dylan Minnette som Clay.

- Skolen har ansvar



- I serien er også foreldre og skolen totalt fraværende. Det reageres først etter at Hannah er død. Nå vet jeg ikke hvordan det er i Amerika, men her hjemme har skolen et ansvar som er lovfestet. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt miljø, sier Kari og viser til loven om grunnskolen og videregående opplæring, hvor det blant annet heter «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring». Ref. Opplæringsloven paragraf 9, samt forvaltningsloven

- Også må man huske at serien ikke er virkelighet. Den er ikke basert på forskning og kunnskap om selvmord, men laget på kommersielt grunnlag. For å få kanneskap om serien så må man søke fagkilder, påpeker Kari.

Netflix gjør endringer



Pressekontoret for Netflix Norge, Släger kommunikasjon, ønsker ikke å kommentere kritikken 13 Reasons Why har fått overfor Side2, men henviser til den offisielle uttalelsen fra strømmetjenesten:

«Det har vært en rekke diskusjoner rundt serien vår 13 gode grunner. Mens mange av seerne våre synes serien er en verdifull pådriver for å starte en viktig samtale med familien, har vi også mottatt bekymringer fra dem som synes serien bør merkes med ytterligere advarsler», heter det blant annet.

Tidligere hadde få episoder innhold med advarsel, som episoden som inneholder en voldtektsscene og én episode som viste et selvmord, men dette har Netflix nå endret til at det står forholdsregler allerede ved episode en.

Les også: Det blir en sesong 2 av «13 Reasons Why»

Del denne artikkelen