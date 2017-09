- YouTube og Instagram gjør at unge ikke tør å dusje offentlig

45 prosent av kvinner i aldersgruppen 18-37 år svarer i en undersøkelse at de har unngått å bruke dusj offentlig fordi de er misfornøyd med eget utseende.

RÅDGIVER Kjellaug Tonheim Tønnesen

- I denne aldersgruppen er det mange som har vokst opp med nett og sosiale medier. Det at vi har skjermene tett på kroppen, og hele tiden eksponeres for kroppsfokus gjennom sosiale medier, YouTube, reklame også lignende er nok litt av årsaken, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten til Side2.

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier, med mål om at unge skal bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.

- Samtidig er «some» en arena hvor man får direkte respons på seg selv, og hvor man altfor lett kan sammenligne seg selv med andre. Det at man blir mye og ofte eksponert for fokus på kropp og utseende, samt at det er så lett å sammenligne seg selv med andre på respons også videre, er trolig medvirkende årsaket til at mange misliker å kle av seg offentlig.

Les også: Her er tegnene på at barnet ditt har god selvfølelse

Norske kvinner vil ha høyere selvtillit



Det er Norstat som har gjennomført en befolkningsundersøkelse på vegne av Dove, for å måle norske kvinners selvfølelse. Funnene viser at det står dårlig til med selvfølelsen blant unge kvinner. Blant annet viser det seg at annenhver norsk kvinne ønsker seg høyere selvtillit. Kun 42 prosent svarer at de er fornøyd med seg selv.

- Det overrasker meg at det jevnt over står såpass mye dårlige til med de yngste kvinnene, sammenlignet med de litt eldre når det gjelder synet på seg selv på mange av spørsmålene i undersøkelsen, sier Kjellaug.

En annen påstand i undersøkelsen er at det i dagens samfunn er viktig å se bra ut. 65 prosent sier seg i stor eller større grad enig i dette. Mange lar seg også påvirke negativt av sosiale medier som Facebook, Instagram og SnapChat. 3 av 4 i aldersgruppen 18-37 år mener at sosiale medier skaper et uheldig kroppspress.

Kjellaug mener det kan være mange grunner til kvinners lave selvfølelse, men tror sosiale medier og massiv skreddersydd reklame har en medvirkende årsak:

Sosiale medier påvirker unges selvfølelse negativt, viser nye tall fra Norstat.

- Det kan være mange elementer som påvirker dette, men i undersøkelsen trekkes sosiale medier frem som en arena som en veldig stor andel av kvinnene selv mener skaper uheldig kroppspress og et urealistisk bilde av hva skjønnhet er. Det er også veldig mange kvinner i denne undersøkelsen som mener at i dagens samfunn er det viktig å se bra ut. Selvfølgelig kan det være at man blir tryggere på seg selv med alder og modenhet, og at det alltid har vært slik at de yngste har vært mer usikker og misfornøyd med seg selv, men undersøkelsen har for meg overraskende stort sprik knyttet til alder i oppfatningen av sin egen selvtillit og selvbilde.

Les mer: Emma Cline synes det er på tide at unge jenters liv tas seriøst

- Bygg et godt selvbilde tidlig



På bakgrunn av dette mener Kjellaug at det er viktig å jobbe med å skape et godt selvbilde og selvtillit allerede fra man er barn.

- Det er viktig å starte tidlig og bygge inn et godt selvbilde hos barn. Alle mennesker bør ha en grunnleggende forståelse av at de har maks verdi bare av den grunn at de er til som menneske. Menneskets verdi i seg selv er urokkelig, og dette er en trygghet alle barn som vokser opp bør ha i bunn. Vi trenger alle ha en overbevisning om at vi er elsket og verdsatt for den vi er, sier hun:

- I tillegg er det viktig å legge til rette for trygge og gode oppvekstsvilkår for alle barn. Både på hjemmebane, i barnehagen og på skolen. Med tanke på de mange inntrykkene og den massive påvirkningen man utsettes for gjennom mediene, så er det viktig å realitetsorientere barn og unge og ruste de til å være kresne og kritisk til alle inntrykkene. Dette er noe av det vi i Barnevakten gjør i våre skolebesøk.

Del denne artikkelen