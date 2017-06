- Skremmende at unge ikke vet hvor mye penger de bruker på snus

- Ikke overraskende er det nesten like mange menn og kvinner som bruker penger på snus. Snustrenden blant kvinner har økt betraktelig de siste årene. Men har snustrenden hos kvinner tatt fullstendig av når det er flere kvinner enn menn som bruker inntil 3000 kroner i måneden på snus? spør finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB.

Finansrådgiver Hanna Folkvord

Hun har sett på Side2s tall om snusvaner blant unge. Undersøkelsen er foretatt av SSI via konsumentpanelet meningstorget.no, på vegne av Side2. Totalt 500 kvinner og menn i alderen 18-35 år har svart på spørsmål om sitt forhold til snus.

Les også saken: Derfor begynner unge voksne å snuse

- Tallene i denne undersøkelsen viser at det er veldig mange unge som bruker penger på snus, sier Hanna og legger til:

- Flere og flere unge snuser i dag, istedenfor å ty til den «gammeldagse» røyken.

Tenker ikke over hva snus koster?



Inntil 32,5 prosent av de spurte mellom 18-25 år bruker rundt 1000 kroner i måneden på snus, og 24,1 prosent bruker mellom 1000 og 2000 kroner i måneden, viser Side2s undersøkelse.

- Dersom disse kutter snusen vil de kunne fylle opp BSU-kontoen i løpet av året og pengene kan gå til noe fornuftig og fremtidsrettet. Mange tenker ikke over hvor mye snus koster i løpet av et år, sier Hanna og understreker:

- Det er skremmende å se at det er en del som ikke har kontroll over forbruket sitt og ikke aner hvor mye penger de bruker på snus hver måned.

Les også: Dette er de største feilene unge gjør når de skal spare

Hvis vi slår sammen svarene fra både kvinner og menn, viser det seg at 27,6 prosent bruker under 1000 kroner i måneden på snus. 27, 6 prosent bruker rundt 1000-lappen. 23, 5 prosent bruker et sted mellom 1000 og 2000 kroner, og 11, 2 prosent bruker opp mot 3000 kroner.

Ser vi kun på kvinneandelen på dette spørsmålet, svarer 2,5 prosent at de bruker over 3000 kroner i måneden på snus, sammenlignet med menn hvor tallet er 2 prosent. Nærmere 8 prosent svarer i undersøkelsen at de ikke aner hvor mye penger som går til tobakk i måneden.

Les også: Er dette en «sunnere» snus?

Side2 har sjekket snusvanene til kvinner og menn i alderen 18-35 år. Finansrådgiver mener unge bruker altfor mye penger på tobakk.

Hva kan man spare?

- Mange snuser en boks om dagen, og når dette koster 88 kroner på butikken vil dette koste rundt 32.120 kroner i året. Så har vi alle «festsnuserne» som kjøper en boks med snus til festlige og sosiale lag. Dersom man kjøper en boks annenhver lørdag havner man på 2.288 kroner i forbruk i året. Dette er penger som mange ikke tenker over, men som er med på å påvirke det totale forbruksmønsteret ditt, mener Hanna.

Dette kan motivere til snusslutt



Finansrådgiveren har flere tips til hvordan man kan finne motivasjon hvis man ønsker å slutte og snuse. Det første du bør gjøre, er å finne ut hvor mye penger du bruker på snus i løpet av året.

- Hvilke andre ting kan du bruke disse pengene på? Dersom du også går gjennom all forbruk kan du også finne andre poster du kan kutte ned på, og vipps så har fylt opp BSU-kontoen, bestilt neste års ferie eller kjøpt en ny sofa.

Del denne artikkelen