- Proteinbarer er unødvendig

Danske og svenske aviser skriver tirsdag om proteinbarer, som blir stadig mer populært blant unge som ønsker å holde seg i form.

- Det er spesielt unge mennesker, som trener og vil holde seg slanke, som spiser barene. De ser på det som et godt alternativ til å spise noe søtt, sier klinisk ernæringsfysiolog Mette Borre ved Aarhus Universitetssykehus til danske BT.

Hun behandler hovedsakelig pasienter som sliter med irritabel tarm. Mette mener overfor avisen at overdreven bruk av proteinbarer kan føre til magesmerter, fordi de inneholder søtstoffer som erstatter sukker. Ernæringsfysiologen nevner blant annet oppblåsthet, diare og voldsomt ubehag som følge av hyppig inntak av proteinbarer.

Proteinbarer er blitt svært populært de siste årene, og kan kjøpes i alt fra butikk til treningssenter. Tidligere i år kom også merkene Snickers og Mars med sine versjoner. Side2 har testet og omtalt produktene.

Karoline Steenbuch Lied i Grete Roede.

Mette råder å sjekke næringsinnholdet på proteinbarene når du kjøper dem, fordi det er spesielt søtningsmidlene sorbitol, mannitol, maltitol og xylitol som kan føre med seg magesmerter.

- Det er litt som med rødvin. Mange får vondt i hodet hvis de drikker en hel flaske, framfor ett glass vin. Det samme gjelder proteinbarer – de bør spises i begrenset omfang, sier hun til BT.

- Proteinbarer er ikke skadelig

Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig kosthold og ernæring hos Grete Roede, påpeker at det på ingen måte er skadelig å spise proteinbarer i blant.

- Men det heller ikke nødvendig, og dyrt er det jo også! Proteinbarer er blitt mer en «hype» i treningsmiljøer, og da spesielt blant unge, der mange tror de må spise dette for å bygge muskler, sier Karoline til Side2 og legger til:

- Jeg vil ikke anbefale å spise proteinbar hver dag, da de ofte har et høyt sukkerinnhold. Da kan jo vinninga fort gå opp i spinninga, og du ender med å innta mer enn du forbrant under treningsøkten. Får du i deg for mye sukker og for mye protein, vil du jo faktisk gå opp i vekt! For de aller fleste av oss er det ikke nødvendig med proteinbar, med mindre man trener mye eller det er lenge til neste måltid. Mitt råd er å begrense inntaket av proteinbarer, men å sjekke næringsinnholdet når du først skal spise en proteinbar, for sukkerinnholdet er veldig varierende.

Hvilke alternativer finnes til proteinbarer?

- Det er like fint å spise en banan eller youghurt i forbindelse med trening, og fylle på med litt mer i løpet av et par timer etter trening, som da er et sammensatt måltid av karbohydrater, proteiner og sunt fett. Det kan være en balansert middag eller et par grove brødskiver med noe magert kjøttpålegg eller ost – og gjerne med en frukt eller grønnsak i tillegg. Enkelt, godt og mye billigere enn dyre proteinbarer!

